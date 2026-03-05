Ženu sledovali domů, tam jí surově strhli kabelku. Lupiče zadržela policie

Incident se stal 11. února po 15. hodině na Černém mostě, policisté o případu informovali až nyní.
Napadená se vracela z prodejny potravin do svého domu v Cíglerově ulici, kde ji ve vstupní chodbě domu za vchodovými dveřmi přepadla dvojice cizinců. Ti si ženu vytipovali už v obchodě. „Za použití násilí strhli její kabelku a z místa utekli,“ uvedl policejní mluvčí Jan Daněk.
Kriminalistům, kteří se zaměřují právě na loupežná přepadení, se rychle povedlo podezřelé identifikovat. „Jejich zadržení pak proběhlo další den ráno na Florenci na základě předchozího souhlasu státního zástupce,“ dodává Daněk.
Muži jsou nyní stíháni ve vazbě kvůli podezření z trestného činu loupeže. Hrozí jim až deset let ve vězení.
