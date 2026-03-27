Pražský půlmaraton je největší běžeckou akcí v České republice. Letošního 26. ročníku se zúčastní 17 tisíc běžců z tuzemska i zahraničí, je vyprodaný.
Startuje se v sobotu v 10:00 na Bubenském nábřeží před Holešovickou tržnicí, tam je i cíl.
Obrovská akce na trati dlouhé 21 097 metrů vyžaduje dočasná dopravní opatření nejen v prostoru startu a cíle.
„Uvědomujeme si, že konání takto rozsáhlé akce znamená dočasná dopravní omezení. Společně s organizátory a složkami integrovaného záchranného systému proto připravujeme opatření tak, aby dopady na každodenní život v naší městské části byly co nejmenší. Děkuji všem obyvatelům za pochopení a ohleduplnost,“ avizuje starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská.
Omezení dopravy se týká především centra. Vozidla zaparkovaná v níže uvedených lokalitách budou kvůli bezpečnosti závodu odtažena. Radnice řidiče žádá, aby své vozy raději přeparkovali.
Omezení dopravy v centru / uzavírky
Praha 1 avizuje, že neomezený bude vjezd a výjezd do ulic: Dlouhá, Revoluční, Klimentská, Na Poříčí, Hybernská, Spálená, Vodičkova, Jindřišská, Senovážné náměstí, Petrské náměstí, V Celnici, Wilsonova.
Dále bude uzavřená oblast mezi ulicemi 17. listopadu, Křižovnická, Smetanovo nábřeží, Národní, Na Příkopě, Celetná a Pařížská, a to postupně mezi 9:45 a 12:40. O možnosti vjezdu píše pořadatel závodu RunCzech ZDE.
Další uzavírky budou následovat mezi ulicemi Celetná, Pařížská, Dvořákovo nábřeží, opět v časech 9:45 – 12:40. Neomezený vjezd a výjezd bude přes Štefánikův most a Revoluční ulici.
Pražský dopravní podnik chystá kvůli závodu také rozsáhlé úpravy povrchové dopravy, k cestování po centru radí využít hlavně linky metra.
Úplné uzavírky ulic
Po upravených trasách pojede většina tramvajových linek, které protínají dotčené oblasti (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14,15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 41, 42), úpravy se dotknou i linek autobusů (176, 194, 207, X1, X25). Úpravy vstoupí v platnost už den před závodem (v pátek od 17:00) až do sobotní 16. hodiny.
Navíc dopravní podnik upozorňuje návštěvníky Matějské pouti, že během konání půlmaratonu jede od stanice metra Nádraží Holešovice ve směru na Výstaviště pouze tramvajová linka číslo 17 ze zastávky v ulici Partyzánské.
K informacím o dopravě lidé mohou využít bezplatnou dopravně-informační linku 800 135 102 a od pondělí do pátku a v sobotu také 800 100 991.
Pražský půlmaraton
Rekordy trati: