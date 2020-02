Konec polorozpadlých budov a stánků načerno. Pražská tržnice znovu ožívá

Kromě odstranění nelegálních stánků mají následovat další úpravy. „Jednotlivé haly a prostory budeme postupně rekonstruovat a nabízet k pronájmu,“ slibuje kurátor Pražské tržnice Michal Tošovský.

„Aktuálně žádáme o stavební povolení a ještě letos bychom měli mít vybranou stavební firmu,“ věří v brzké zahájení oprav náměstek primátora pro finance Pavel Vyhnánek (Praha sobě). Po nákladné rekonstrukci by v budově měly vzniknout nové restaurace.

Vodárenská věž v Pražské tržnici. I ta projde rekonstrukcí (16. 6. 2016).

Mezi chátrající stavby v tržnici patří i výrazně zdobená vodárenská věž, která je dominantou areálu. I proto ji město nechá už od příštího týdne trvale nasvítit. „Tím, že ji trochu rozsvítíme, chceme naznačit, že se tržnice proměňuje a stává se z ní programově bohatší prostor,“ říká kurátor Tošovský. Podle něj ve věži v budoucnu mimo jiné vznikne i vyhlídka pro veřejnost.

Obnovy se dočká i hala číslo 35, která se nachází hned na začátku areálu poblíž tramvajové zastávky. Po rekonstrukci bude nově rozčleněna a dostane různorodé využití od prostor pro obchody až po restaurace a občerstvení.

Kompletní rekonstrukci si však postupně vyžádá většina objektů. Než na ně v následujících letech dojde řada, plánuje je hlavní město alespoň dočasně obsadit nájemníky, aby nezůstávaly prázdné.

V důstojném stavu ale nebude areál dříve než za několik let. Náměstek Vyhnánek přiznává, že celková proměna zbídačené tržnice může dohromady trvat až patnáct let. Dlouhodobé plány s tímto územím hlavní město představí během příštího měsíce.

Pražská tržnice bude mít více využití, od nakupování až po restaurace.

Podle ověřovací studie by v areálu tržnice měly být zastoupeny oblasti gastronomie, kultury, maloobchodu, služeb a volnočasových aktivit.

Než se ale dlouhodobá vize naplní, plánuje nové vedení tržnice už letos postupně oživovat prostor řadou kulturních a gastronomických akcí nebo festivalů s cílem znovu do místa přilákat veřejnost.

Praha nejspíš přijde o miliony

Spor s bývalým správcem Pražské tržnice, společností Delta Center, trval od roku 2012, kdy tehdejší vedení Prahy dalo firmě výpověď. Kromě toho požadovalo vyklidit prostory a doplatit dlužné nájemné.

Firma Delta Center ovšem nic z toho neudělala a výpověď neuznala. Od té doby se táhly soudní spory, které magistrát vyhrál teprve loni v listopadu.

Od 21. ledna běží třicetidenní lhůta, dokdy musí Delta Center opustit veškeré prostory tržnice a doplatit městu 246 milionů korun. Tato lhůta ve čtvrtek uplynula, ale minimálně do středy firma nic nezaplatila.

Náměstek Vyhnánek je skeptický v tom, zda město své peníze ještě někdy uvidí. „Uděláme vše pro to, abychom vymohli maximum z částky ve prospěch města, a to s pomocí exekutorů a všech právních prostředků. Nicméně se spor táhl mnoho let a ze společnosti Delta Center se v podstatě stala jen prázdná schránka,“ říká Vyhnánek s tím, že naděje na získání celé dlužné částky jsou velice nízké.

Praha by však měla získat alespoň obnos v řádu stovek milionů korun, které poslední roky platila část nájemníků do soudní úschovy. Obvodní soud pro Prahu 7 by měl nyní peníze městu postupně uvolnit.

Město kromě toho ještě čeká na rozhodnutí soudu ohledně vystěhování nevěstince z jedné z tamních hal, který je dalším pozůstatkem minulé éry.