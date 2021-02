Parkování v Praze může zdražit, řešit se budou i počty míst pro rezidenty

V dubnu spustí další úseky zón placeného stání Praha 9 a parkovací zóny začnou platit i v sousedních Letňanech spadajících pod Prahu 18. V budoucnu by se ale mohl systém parkovacích zón změnit po celé Praze.



Praha pracuje s několika scénáři, podle kterých by se měly některé aspekty placeného parkování upravit. Mezi možnými variantami je například zdražení parkování pro rezidenty nebo rozdělení všech městských částí na menší celky, pro které si budou moci rezidenti platit parkování zvlášť.

V loňském roce vypracovala společnost Deloitte pro magistrát analýzu fungování zón placeného stání, ze které vychází městská Strategie rozvoje parkování 2020–2025. Letos by mělo vedení města případné změny systému parkovacích zón projednat s městskými částmi, které u sebe zóny zavádějí.

„Došli jsme k tomu, že cena rezidentského stání neodpovídá nákladově výdajům, které město se zónami má. Zóny jsou také nadměrně vytížené ve všech centrálních částech. Ačkoliv je parkování regulováno, je systém vytížen a v mnoha lokalitách nelze zaparkovat,“ shrnuje některé závěry analýzy Ondřej Valošek ze společnosti Deloitte.

Podle něj je nutné, aby se například všechny městské části rozdělily do menších parkovacích oblastí, jako je tomu například v Praze 8 nebo 10. Rezident si v takovém případě může vybrat, zda si chce připlatit za celou městskou část.



„Ve Vídni nebo Mnichově jsou rezidentské plochy daleko menší než v Praze,“ dodává Valošek.

Nová strategie navrhuje také zavedení časově proměnlivých ceníků návštěvnického stání nebo úpravu cen tak, aby pro návštěvníky bylo výhodnější zaparkovat v podzemních garážích.

Analýza navrhuje také zdražení parkovacích oprávnění pro rezidenty. „Pokud bychom chtěli zaplatit náklady spojené se zónami, tak jsou to řádově stokoruny, o které by se musela cena navýšit, ale tak drastické zvýšení by to určitě nebylo,“ vysvětluje Valošek.

Reformy jsou zatím teoretické

Možnost zdražení parkování už při přípravách rozpočtu na letošní rok naznačil také primátor Zdeněk Hřib (Piráti), a to v souvislosti s dopady pandemie a daňové reformy na finance města. Podle náměstka primátora pro oblast dopravy Adama Scheinherra (Praha sobě) však zatím žádné konkrétní rozhodnutí o změně cen či fungování parkovacích zón nepadlo.

Parkovací zóny přibudou v Praze 9 a v Praze 18 Zóny placeného stání na území Proseka, Střížkova, Krocínky, v Poděbradské ulici a v Nových Vysočanech v Praze 9 začnou platit od 1. dubna .

. Původně měly být zóny na celém území Prahy 9, tedy i tam, kde dosud zavedeny nebyly, platné již od ledna.

Území Prahy 9 bude v rámci navržených zón placeného stání rozděleno do dvou menších celků. Občané si tak budou moci vybrat, zda si zakoupí oprávnění pro parkování v celé městské části za 1 200 korun ročně pro jedno auto, nebo pouze v jedné oblasti, což vyjde na 600 korun .

pro jedno auto, nebo pouze v jedné oblasti, což vyjde na . Ve vytížených oblastech, tedy například u O2 arény, bude v době konání sportovních či kulturních akcí platit dynamická cenotvorba.

Posunuté bylo zprovoznění zón i v sousedních Letňanech, kde měl systém původně rovněž platit od ledna. Nakonec vejdou zóny placeného stání v Praze 18 v platnost 5. dubna 2021.

„Když vláda během pandemie zrušila parkovací zóny a místa rezidentů mohli obsadit návštěvníci města, jasně se ukázalo, jak jsou modré zóny pro rezidenty důležité. Vítají je i městské části, na základě jejich žádostí rada schválila rozšíření zón v Praze 5, 6, 9 a 18 a nové vyznačení na celém území Prahy 10. Předpokládám, že tento trend bude pokračovat,“ vysvětluje Scheinherr s tím, že město vyhodnotilo dosavadní fungování parkovacích zón a nastavuje směr, jakým se bude systém ubírat.

„V centru našeho zájmu budou vždy rezidenti a Pražané. Konkrétní změny jsou v pracovní verzi a musíme je nejprve projednat s koaličními partnery a městskými částmi,“ dodává náměstek Scheinherr.

Strategie počítá také se zrušením výhod pro vozidla s čistě elektrickým pohonem. Ta mohou nyní parkovat po celé Praze zdarma.



„S nárůstem počtu elektromobilů je tento systém do dalších let neudržitelný,“ říká Valošek. Uvádí příklad norského Osla, které už výhody pro parkující elektromobily zrušilo, protože jejich podíl překročil podíl vozidel s konvenčními pohony.

Současné nastavení parkovacích zón dlouhodobě kritizuje například opoziční ODS, podle níž nedává smysl, aby Pražan v sousední městské části musel platit vysoké částky za parkování ve smíšených nebo návštěvnických zónách.

„Systém parkovacích zón se od devadesátých let vůbec nezměnil. To, co navrhuje současná strategie rozvoje zón, jsou bohužel jen kosmetické změny. Neřeší ale problém, že současné zóny neposkytují Pražanům žádnou službu. Bereme systém, který byl vytvořen pro ochranu centra, a jen ho rozšiřujeme na další části Prahy. Proč by člověk, který si v Praze 9 platí rezidentské parkování, nemohl zaparkovat v sousední Praze 8?“ ptá se opoziční zastupitel Tomáš Portlík (ODS).

„Jedna zóna nedává smysl“

ODS už dříve navrhovala například vznik celopražské parkovací zóny. Ta však podle analýzy Deloitte nedává smysl, pokud chce Praha naplnit cíle, které si v souvislosti se zónami stanovila.



„Systém má regulovat pohyb po městě prostřednictvím vlastního vozidla. Praha má kvalitní veřejnou dopravu, která je dostupnou alternativou k individuální automobilové dopravě. Je logické, že pokud Praha vynakládá takové prostředky na její zabezpečení, tak musí regulovat jiný mód dopravy. V husté zástavbě města nemůžeme jít jinou cestou,“ říká. Zároveň je však podle něj nutné, aby město zajistilo kapacity P+R parkovišť na okrajích města.

