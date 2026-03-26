Nová tramvajové spojení má výrazně zlepšit dopravní obslužnost severní části Prahy a přilehlých středočeských obcí.
Trať povede ze zastávky Vozovna Kobylisy a pokračovat bude přes Zdiby až k obratišti v budoucím terminálu Sedlec. Součástí tohoto terminálu bude rovněž záchytné parkoviště P+R s kapacitou 834 míst.
„Díky nové trati se zvýší kapacita veřejné dopravy, zlepší se komfort cestování a obyvatelé regionu získají rychlejší spojení do hlavního města,“ řekl radní pro oblast veřejné dopravy a mobility Petr Borecký (STAN).
Trať v délce 5,2 kilometru by měla být dokončena v letech 2029 až 2030. Přinese přímé spojení nejen k metru C ve stanici Kobylisy, ale rovněž do dalších částí Prahy – Holešovic, Libně, na Vinohrady či do centra.
Nebude to rychlejší, míní kritici
Ke stavbě nové trati se v minulosti mnozí vyjadřovali kriticky. Tvrdili například, že se časově nevyplatí cestujícím z obcí, které přijdou o přímé autobusové spoje do metropole, a lidé budou muset častěji přestupovat.
|
„Obyvatelé Odoleny Vody, Úžic, Klíčan nebo Dřínova, kterým nyní slouží přímé autobusové spoje, budou muset nově absolvovat přestup v sedleckém terminálu. Ten jim zabere několik minut, a navíc většině z nich nezmizí přestup v Kobylisích na metro, protože mu jednoduše tramvaj při cestě do centra konkurovat nemůže,“ řekl před časem redakci iDNES.cz Vít Macháček, odborník na veřejnou dopravu z portálu Metrobus.
Dopravní inženýr Ondřej Kališ pak uvedl, že navržená trať v této podobě bude jen „pahýlem ukončeným v poli“ a neobslouží větší sídlo. Pro řadu cestujících to naopak bude znamenat prodloužení dojíždění.