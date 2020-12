Proti stavbě nového zdymadla se Praha brání žalobou, obává se hluku a smogu

V listopadu ministerstvo zemědělství zamítlo společné odvolání hlavního města, Prahy 5, Prahy 1 a některých spolků proti původnímu rozhodnutí stavebního úřadu z loňského srpna, který záměr postavit vodní dílo schválil.

Vedení města tehdy uvedlo, že rozhodnutí stavebního úřadu se opírá o nesprávné a nezákonné stanovisko magistrátních odborů památkové péče z listopadu 2011 a odboru územního rozvoje, a je v rozporu s veřejným zájmem a je nepřezkoumatelné. Ministerstvo tyto argumenty však odmítlo a zároveň zamítlo také všechny námitky proti plánované stavbě.

Hlavní město proto hodlá podat proti rozhodnutí ministerstva správní žalobu, kterou má zpracovat Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR), který bude město zastupovat i při soudním řízení. K žalobě se přidá také Praha 5.



Poslední možnost města

Podle radní pro legislativu Hany Kordové Marvanové už se Praha jinak než žalobou proti plánované výstavbě bránit nemůže. „S rozhodnutím ministerstva, které odmítlo odvolání hlavního města Prahy proti rozhodnutí o povolení stavby, nesouhlasíme. Nezbývá nám nic jiného než se bránit soudní cestou,“ říká Marvanová s tím, že s podáním žaloby souhlasili všichni radní jednomyslně.

Praze na záměru Povodí Vltavy vadí především to, že způsobí nárůst lodní dopravy a s tím spojeného hluku a znečištění. Podle magistrátu i dotčených radnic povede stavba nové komory k vyššímu provozu velkých lodí, který je už nyní v centru Prahy nadměrný. Stávajícím smíchovským zdymadlem projíždí ročně zhruba 28 tisíc lodí.

Navíc by podle města stavba necitlivě zasáhla do památkové ochrany centra Prahy a z řeky by vyhnala malá rekreační plavidla a šlapadla. „Vybudování nové plavební komory na Smíchově odmítáme. Centrum Prahy je místo s druhým největším znečištěním vzduchu v republice, a proto nechceme do centra města přivádět další lodě, které vypouštějí škodlivé emise a způsobují nadměrný hluk. Nechceme ani navyšovat provoz turistických parníků, které v současné době tvoří devadesát procent provozu na Vltavě,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.



Lodě nebudou muset čekat

S postupem ministerstva nesouhlasí ani radnice Prahy 5. Podle ní v zamítnutí námitek chybí jakékoliv faktické vysvětlení. „Rozhodnutí ministerstva zemědělství je naprosto kuriózní. Odvolání zamítlo to samé ministerstvo, které je zřizovatelem podniku Povodí Vltavy, tedy investora stavby. To ministerstvo, v jehož rozpočtové kapitole jsou plánované výdaje 750 milionů na stavbu komory,“ říká místostarosta Prahy 5 Tomáš Homola.

Ministerstvo zemědělství ve svém zamítavém stanovisku proti odvolání Prahy uvádí, že nová plavební komora je strategickým projektem rozvoje vodních cest a stávající situaci naopak ulehčí, protože lodě nebudou muset v komoře čekat.

„Realizace stavby nebude mít na celkovou akustickou situaci v lokalitě rozhodující vliv,“ píše se také v dokumentu. Podobně argumentuje i Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC). „Dochází ke koncentraci čekajících a manévrujících lodí, které zahušťují provoz a zbytečně znečišťují okolí,“ zdůvodnil záměr již dříve mluvčí ŘVC Jan Bukovský s tím, že druhá komora by měla obyvatelům Prahy 1 a Prahy 5 ulehčit. Další výhodou nové komory má být také bezpečnost. Doposud stávající smíchovskou komoru totiž využívají malé i velké lodě dohromady a občas dochází k nehodám.



Nová komora zvýší provoz

Praha ovšem trvá na tom, že nová komora pouze zvýší provoz turistických parníků a velkých lodí. „Hlavním problémem nové plavební komory je intenzita provozu, který by se se s její výstavbou na Vltavě zhoršil. Řeka je již dnes velmi přetížená a takový provoz by neprospěl ani památkově chráněné rezervaci,“ dodává ředitel IPR Ondřej Boháč.

Množství lodí na Vltavě může město v současné době ovlivnit v podstatě jen tím, že jim nepovolí kotvení u náplavek. Podle usnesení rady tam od roku 2021 nezakotví loď s motorem, který nesplňuje emisní limity. Město dále plánuje vybudovat síť dobíjecích stanic pro lodě na elektropohon.