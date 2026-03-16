Na Waltrovku už brzy trolejbusem, dopravce tu testoval nové stroje

  10:44,  aktualizováno  10:44
Pražský dopravní podnik otestoval trolejbusy na nové trolejbusové trati Na Knížecí - U Waltrovky. Nové vozy nasadí na linku 52 už za několik týdnů.
Testování nové trolejbusové linky Na Knížecí - U Waltrovky. (12. března 2026)
Testování nové trolejbusové linky Na Knížecí - U Waltrovky. (12. března 2026)

„Cílem zkušební jízdy bylo kromě jiného naměřit polohy natrolejovacích stříšek, ověřit funkčnost komunikačních systémů a infrastruktury právě vozidlem, které budeme nasazovat na trolejbusové tratě na levém břehu Vltavy,“ uvedl dopravní podnik.

Trolejbusová linka 52 Na Knížecí - U Waltrovky

V pátek 13. března pak odstartovalo školení řidičů, aby se seznámili jednak s novým typem bateriového trolejbusu SOR TNS 12 a jednak s novou tratí na lince 52. Ta překlopí dosavadní autobusovou linku 137.

Uvedení linky do provozu se předpokládá začátkem dubna.

Stávající autobusová linka 137

(budoucí trolejbusová linka 52)

  • Zajišťuje základní spojení oblasti Malvazinek a Waltrovky s přestupním terminálem Na Knížecí, a dále rovněž doplňkové spojení Jinonic, Butovic, Stodůlek a Malé Ohrady.
  • Trasa linky prochází velmi členitým terénem, především ve svém nejzatíženějším úseku, kde ve stoupání ze Smíchova na Malvazinky zdolává táhlé stoupání dosahující sklonu až 9 %.
  • Většina spojů linky je vedena v úseku Na Knížecí – U Waltrovky, přičemž linka je zde provozována ve velmi krátkých intervalech (cca 4 až 5 minut v přepravní špičce) a s ohledem na prostorové a terénní parametry jsou na ni nasazovány standardní autobusy délky 12 m.

Trolejbusové linky v Praze jsou dosud dvě, v celkové délce 19,7 km, nasazeno je na ně celkem 37 vozů.

Zdroj: DPP

