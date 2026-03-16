Testování nové trolejbusové linky Na Knížecí - U Waltrovky. (12. března 2026)
„Cílem zkušební jízdy bylo kromě jiného naměřit polohy natrolejovacích stříšek, ověřit funkčnost komunikačních systémů a infrastruktury právě vozidlem, které budeme nasazovat na trolejbusové tratě na levém břehu Vltavy,“ uvedl dopravní podnik.
Trolejbusová linka 52 Na Knížecí - U Waltrovky
V pátek 13. března pak odstartovalo školení řidičů, aby se seznámili jednak s novým typem bateriového trolejbusu SOR TNS 12 a jednak s novou tratí na lince 52. Ta překlopí dosavadní autobusovou linku 137.
Uvedení linky do provozu se předpokládá začátkem dubna.
Stávající autobusová linka 137
(budoucí trolejbusová linka 52)
- Zajišťuje základní spojení oblasti Malvazinek a Waltrovky s přestupním terminálem Na Knížecí, a dále rovněž doplňkové spojení Jinonic, Butovic, Stodůlek a Malé Ohrady.
- Trasa linky prochází velmi členitým terénem, především ve svém nejzatíženějším úseku, kde ve stoupání ze Smíchova na Malvazinky zdolává táhlé stoupání dosahující sklonu až 9 %.
- Většina spojů linky je vedena v úseku Na Knížecí – U Waltrovky, přičemž linka je zde provozována ve velmi krátkých intervalech (cca 4 až 5 minut v přepravní špičce) a s ohledem na prostorové a terénní parametry jsou na ni nasazovány standardní autobusy délky 12 m.
Trolejbusové linky v Praze jsou dosud dvě, v celkové délce 19,7 km, nasazeno je na ně celkem 37 vozů.
Zdroj: DPP