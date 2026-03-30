Rozbili výlohu, hajlovali a zmlátili svědka. Policie hledá partičku výtržníků

  12:42,  aktualizováno  12:42
Pražští kriminalisté pátrají po skupině mladých mužů, kteří na začátku roku řádili v ulici Milady Horákové. Agresoři nejprve rozbili výlohu obchodu, a když je chtěl svědek zastavit, napadli ho pepřovým sprejem a pěstmi. Skupina je navíc podezřelá z veřejných projevů sympatií k nacismu.

K incidentu došlo v Praze 7, kde neznámí pachatelé poničili výlohu a vstupní dveře jednoho z objektů. Způsobená škoda se vyšplhala na téměř třicet tisíc korun. Zničením majetku však řádění skupiny neskončilo.

Mladíci se dostali do ostrého verbálního konfliktu s mužem, který se na jejich chování snažil upozornit. „Následně ho napadli pepřovým sprejem a udeřili ho několikrát pěstí do oblasti obličeje,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Kriminalisté mají k dispozici kamerové záznamy, které celý průběh útoku i tváře pachatelů zachycují.

Kromě ublížení na zdraví a výtržnictví policisté případ prověřují i pro podezření z trestného činu projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Na videu je totiž patrné, že se skupina dopouštěla extremistických gest jako je hajlování.

„Jelikož se detektivům i přes vyčerpání všech prostředků nepodařilo agresory ztotožnit, žádají o pomoc širokou veřejnost,“ dodal Hrdina. Pokud muže na záběrech poznáváte, kontaktujte linku 158. V případě dopadení a odsouzení hrozí pachatelům až tříletý pobyt za mřížemi.

