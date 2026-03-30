Rozbili výlohu, hajlovali a zmlátili svědka. Policie hledá partičku výtržníků

K incidentu došlo v Praze 7, kde neznámí pachatelé poničili výlohu a vstupní dveře jednoho z objektů. Způsobená škoda se vyšplhala na téměř třicet tisíc korun. Zničením majetku však řádění skupiny neskončilo.
Mladíci se dostali do ostrého verbálního konfliktu s mužem, který se na jejich chování snažil upozornit. „Následně ho napadli pepřovým sprejem a udeřili ho několikrát pěstí do oblasti obličeje,“ uvedl policejní mluvčí Richard Hrdina. Kriminalisté mají k dispozici kamerové záznamy, které celý průběh útoku i tváře pachatelů zachycují.
Mladíci hajlovali u židovského obchodu, při tom se fotili. Hledá je policie
Kromě ublížení na zdraví a výtržnictví policisté případ prověřují i pro podezření z trestného činu projevu sympatií k hnutí směřujícímu k potlačení práv a svobod člověka. Na videu je totiž patrné, že se skupina dopouštěla extremistických gest jako je hajlování.
„Jelikož se detektivům i přes vyčerpání všech prostředků nepodařilo agresory ztotožnit, žádají o pomoc širokou veřejnost,“ dodal Hrdina. Pokud muže na záběrech poznáváte, kontaktujte linku 158. V případě dopadení a odsouzení hrozí pachatelům až tříletý pobyt za mřížemi.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz