Kebab vytlačil beránky, pražské velikonoční trhy lákají hlavně na suvenýry

„Máme smlouvu s městem, kde je specifikováno, co je možné prodávat. Upřednostňujeme rukodělné výrobky, zájemce se řemeslem a tematickým zbožím – nyní v duchu Velikonoc a jara,“ říká Hana Tietze, mluvčí společnosti Taiko, která trhy provozuje. „Vybíráme samozřejmě tak, aby se neprodávaly třeba ve všech stáncích jen kraslice. Tento typ zboží však zvýhodňujeme,“ upřesňuje Tietze za provozovatele, který organizuje trhy také na Staroměstském náměstí a na náměstí Republiky.

I přesto zde většina stánků nabízí hlavně občerstvení. To se v mnoha případech příliš neliší od Vánočních trhů. Lidé si tak mohou objednat klobásu a langoš za 150 korun, buřty na pivu nebo farmářské brambory. Čtyři decilitry piva na zapití vyjdou na 75 korun. „V drtivé většině si u nás jídlo kupují cizinci. Čech přijde za den tak jeden,“ říká Kateřina, která ve svém stánku prodává hranolky za 150 korun.

Kebab a placky

Obdobná situace panuje na trzích na náměstí Republiky. Tam sortiment občerstvení doplňuje ještě kebab. Výrazné procento stánků se však specializuje na prodej turistických suvenýrů. Kraslice se často krčí za širokou nabídkou magnetů s Karlovým mostem, sněžítek s Pražským hradem, placek deklarujících lásku k Praze či hrníčků s motivy Krtečka.

Jedno malované slepičí vejce stojí kolem 90 korun. Stánkaři ještě nabízejí ubrusy a dečky s jarními motivy beránků, zajíčků, vajec a pomlázek. Pro pečeného beránka a upletenou pomlázku nezbývá než dojít do nejbližšího supermarketu.

Turisty oblíbené Staroměstské náměstí je na tom s atmosférou lépe. Se 71 stánky je to největší trh v Praze. To se promítá i do širšího sortimentu kraslic hned v několika specializovaných stáncích. Lidé za ně zaplatí stejně jako na předchozích dvou zmíněných tržištích. Je zde dokonce stánek s beránky a božími milostmi – tradičním českým velikonočním cukrovím.

„Líbí se mi všechny ty maličké rukodělné výrobky. Můžu tak poznat lépe českou kulturu,“ komentuje turistka Adla ze Srbska, zatímco ochutnává trdelník, moučník původem z Rumunska. Ten turisty v kulisách orloje vyjde na 90 korun. Za verzi se zmrzlinou si zájemci připlatí ještě 60 korun. „I ta hudba tady je taková milá. Dotváří to atmosféru,“ dodává mladá cestovatelka k vystoupení dětského pěveckého sboru, který předvelikonoční odpoledne doprovází.

Za „lidovkami“ k Andělu

Výrazně levněji pořídí malovaná slepičí vejce lidé na Andělu. Na tamním trhu ceny začínají na 30 korunách. Smíchov si vede lépe i v nabízeném zboží. Hned u vstupu mají stánkaři vyskládané kočičky, osení, květiny i pomlázky. Ty vyjdou koledníky od 30 do 95 korun. „U nás nakupují hlavně Češi. Turistů máme málo, není to ani jedna třetina,“ říká Dáša, která prodává kraslice a pomlázky. Pletené proutí lze ze všech trhů pořídit už jen na náměstí Míru.

Podobně jako na ostatních trzích, i zde si lidé mohou koupit například grilovanou klobásu, která vyjde od 50 do 100 korun v závislosti na druhu a velikosti. Bramboráčky, trdelníky, jitrnice a pražskou šunku doplňuje ještě exotičtější šašlik a řecké souvlaki. Jeden ze stánků návštěvníkům nabízí také beránky a mazance.

Společným jmenovatelem všech popsaných míst je bezesporu pojem tradice, který často opanovává i vývěsní štíty a tabule prodejců.

Jak upozorňuje Petr Janeček z Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, velikonoční trhy jsou novodobým konceptem.

„Tematické trhy ve veřejném prostoru začaly být znovu oblíbené v posledním čtvrtstoletí a svou povahou kombinují tradiční prvky s obnovenými a nově vynalezenými tradicemi,“ říká. Podle něj je představa, že lidové tradice byly čistě nekomerční, chybná. „Vždy existoval silný ekonomický vliv na jejich proměny,“ uzavírá.