Praha v žebříčku nejkulturnějších měst světa zazářila, je cenově dostupná

17:56

Portál Time Out, který se zabývá cestováním a pohostinstvím, sestavil žebříček dvaceti světových metropolí, jež nabízejí nejlepší kulturní zážitky. V průzkumu, do kterého se zapojilo více než 21 tisíc lidí, se Praha umístila na druhém místě a překonala tak i města jako Paříž nebo New York. Nejbohatší kulturní vyžití nabízí hlavní město Mexika.