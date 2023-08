Přímé linky a akce pomáhají. Prahu více navštěvují i Češi, ale méně utrácejí

Cestovní ruch se covidem proměnil, v čem se nejvíc změny projevily v Praze?

Po hlubokém propadu v počtu hostů v letech 2020 a 2021 loňský počet dosáhl necelých 75 procent z počtu příjezdů do ubytovacích zařízení v rekordním roce 2019. Jako pozitivní důsledek vnímám fakt, že Praha začala lákat české turisty. Dlouhé roky lákala hlavně zahraniční hosty, od covidu je i pro Čechy destinací číslo jedna. Český turista je stabilní zákaznická jistota. Na druhou stranu průměrně utrácí méně než ti zahraniční, což se může dotknout luxusních hotelů a restaurací. Také navštěvují trochu jiná místa a často míří za kulturou – do divadel, na koncerty.

Jak je na tom Praha s turisty z Asie, kolik se jich vrátilo?

Nejblíž k původnímu stavu před covidovou pandemií je Indie s necelými 88 procenty z původního počtu příjezdů z období před covidem. Blízko původní návštěvnosti je také Saúdská Arábie s necelými 76 procenty, ze Spojených arabských emirátů dorazilo 56 procent z původních čísel. Bohužel je problém s Čínou.

Pro obyvatele z asijských zemí, jako je Japonsko, Tchaj-wan, Jižní Korea nebo Thajsko, je Česko velmi zajímavý cíl, a aby se k nám tito turisté vrátili, děláme pro to, ve spolupráci s partnery, maximum. Spolu s Letištěm Praha „rozlétáváme“ svět – v březnu se spustila linka mezi Českem a Jižní Koreou, v červenci začal fungovat pravidelný let mezi Prahou a tchajwanskou Tchaj-Pejí. Díky přímému letu do Soulu se zdvojnásobil počet Jihokorejců, kteří k nám přiletěli. Přímé lety velmi přispívají k návratu vysoce bonitních klientů. To vidíme u Blízkého východu, dále je perfektní letecké spojení se Saúdskou Arábií, Emiráty a turisté z těchto zemí k nám jezdí. Je to velká konkurenční výhoda.

Bylo by dobré udělat z Prahy hotspot Evropy,

kde se něco děje.

Poznamenává letošní turistickou sezonu konflikt na Ukrajině? Může se Praha turistům zdát blízko válce?

Na samém začátku to bylo problematické zejména pro kongresovou turistiku a velké firemní akce. Ještě hůře na tom bylo Polsko. Postupem času se ale situace mění. Podle informací, které máme ze zahraničních zastoupení, tento fakt rozhodování turistů přijet do Prahy neovlivňuje. Samozřejmě je i naším úkolem, abychom průběžnou prací především s médii vyvraceli případné mylné informace o tom, že Praha či Česko obecně jsou válkou na Ukrajině z hlediska cestovního ruchu jakkoli ovlivněné.

Jak dosavadní letní sezonu zatím hodnotíte, je na ní něco překvapivého?

Je vidět, že si dovolenou lidé nechtějí nechat vzít. Ohledně ubytování máme dobrá čísla. Lidé už nyní cestují stejně jako před covidem, ale evidentně méně utrácejí za doplňkové služby – zatímco hotelům tržby rostou, restauracím naopak spíše klesají. V Praze oproti roku 2019 turisté letos vyhledávají méně kulturních památek, více se zapojují do společenského života, ale méně vyhledávají gastronomické podniky.

Kde vidíte největší slabiny metropole, v čem se musí posunout?

Byl bych rád, kdyby zde přibyly velké akce. Když tu byli Rammstein, vystřelila cena hotelů. Když budeme mít více velkých globálních akcí – může to být Laver Cup, finále Eurosongu – přitáhneme diváky. Bylo by dobré udělat z Prahy hotspot Evropy, kde se něco děje. To je klíčem k tomu, aby se lidé vraceli. Je třeba navýšit počet přímých letů, dopravní infrastruktura je zásadní. Kromě toho by se mi líbilo, kdyby přibyly i noční vlaky. V tom udělala velký kus práce Vídeň, která je nočními vlaky perfektně propojena s ostatními metropolemi. I s ohledem na udržitelnost je to velmi zajímavá varianta pro turismus z okolních zemí. Další výzvou do budoucna je otevřít turistům celé město a dostat je z Prahy 1 do méně navštěvovaných míst. Karlín a Holešovice jsou umělecké čtvrti. Proto vidím jako příležitost změnu image z historického „skanzenu“ na město s živou, moderní kulturou, jež dokáže přilákat i cestovatelské nadšence, kteří hledají autentickou lokální atmosféru.

Co je naopak její největší silnou stránkou?

Kromě samotného genia loci a vizuální stránky je to skvělý systém MHD, který dělá i okolí Prahy snadno dostupné pro turisty. Jednoduše se tak dostanou na hrady a zámky. Skvělá novinka je Prague Visitor Pass, díky které můžete navštívit řadu památek, má širokou škálu využití od umění až po sport. Je tu řada míst ke sportování. Město je velmi otevřené a přátelské, navíc patří Praha a celé Česko dlouhodobě mezi nejbezpečnější destinace na světě.

Máte v plánu nějak podpořit turistický ruch v Praze?

Spolupracujeme na pravidelné bázi s Prague City Tourismem (PCT) na podpoře příjezdů do Prahy, ale zároveň také na šíření informací, které by měly vést k tomu, aby se turisté více rozptýlili. Letos jsme se podíleli na části kampaně Stay in Prague – investovali jsme 1,5 milionu korun do propagace Prahy ve Velké Británii, Nizozemsku a Belgii, zatímco PCT se postaralo o zbytek evropských trhů. Zároveň jsme ve spolupráci s nimi vytvořili sérii instagramových reels, která představují jakéhosi průvodce Prahou a radí návštěvníkům, jak využívat Prague Visitor Pass či městskou hromadou dopravu. Spolupracujeme s Letištěm Praha a PCT v rámci projektu TouchPoint, jehož úkolem je podpora zavádění nových a obnovování zrušených přímých leteckých spojení především ze vzdálených destinací. Jedním dechem je ale třeba říct, že úkolem CzechTourismu je propagovat všechny regiony Česka a snažit se o rovnoměrnou distribuci turistů napříč naší zemí. Před covidem jsme Prahu víceméně nepropagovali, neboť byla turisty nasycená.

Lidé mohou v těchto dnech hlasovat pro Hrdiny cestovního ruchu. O co jde?

Je to ocenění, které vyhlašuje CzechTourism na základě nominací od profesních organizací z oblasti turismu. Česká centrála cestovního ruchu tak chce upozornit na výjimečné osobnosti, projekty a produkty, které podle odborné i laické veřejnosti nejvíc pomohly turismu. Plánujeme vyhlásit také cenu ředitele CzechTourismu. Tu „mou“ jsme letos nazvali Žena cestovního ruchu za třicet let. Jsou to totiž právě ženy, které v turismu nejčastěji pracují a vykonaly v něm mnoho dobrého. O vítězích se rozhoduje v on-line hlasování na našem webu.