Radu Prahy přehlasovala TOP 09 s ODS a ANO. Chtějí rozšíření letiště

Tisk předložený zastupitelům k hlasování prvním náměstkem primátora Petrem Hlaváčkem (Spojené síly pro Prahu / TOP 09) při hledání podpory rozpojil Spojené síly na dva opačné tábory – pro ranvej byla TOP 09, proti STAN a KDU-ČSL. A stejně tak novou ranvej odmítají další členové koalice – primátorovi Piráti a Praha sobě.



Ruku pro paralelní dráhu naopak zvedlo také opoziční ANO s ODS. Hlasování předcházela několikahodinová rozprava.

Kdyby takto opozice něco prohlasovala poprvé, mohlo by se zdát, že přijde i pád koalice. Jenže v historii současné koalice to tak překvapivý moment není – podobné zastání našel například i záměr postavit mariánský sloup, proti kterému se stavěli Piráti.

Opoziční zastupitelka Alexandra Udženija (ODS) zdůrazňuje, že čtvrteční postup nebyl ničím výjimečným. „Skoro na každém zastupitelstvu prohlasujeme nějaké pravicové věci, které jsou důležité pro rozvoj hlavního města, i když to většinou nejsou tak významné záležitosti jako tentokrát,“ vysvětlila Udženija. Současná magistrátní koalice podle ní nemyslí na rozvoj.



Na hlasování nepřijde nic divného ani předsedovi zastupitelů Spojených sil pro Prahu a europoslanci Jiřímu Pospíšilovi (TOP 09).

„Připadá nám populistické a krátkozraké říci v tuto chvíli, že letiště nemá mít paralelní dráhu, která se bude stavět nejdříve za deset let, a nemá se rozvíjet,“ vysvětluje Pospíšil.



Upozorňuje, že téma paralelní dráhy na Letišti Václava Havla není ani uvedeno v koaliční smlouvě. Věc tedy podle něj nelze chápat tak, že by nynější koalice byla v ohrožení.

Veletoč na magistrátu nehrozí, tvrdí politolog

Společné hlasování TOP 09 a ODS může být podle politologa Jana Kubáčka kromě jiného signálem, že oba subjekty jsou si ideově blízko. „V duchu celostátních koalic mohou vznikat i koalice komunální. Ale nejsem si jistý, že se bude přepřahat primátor, protože doba je složitá a takový krok by posílil Piráty,“ domnívá se Kubáček. Že by existovala snaha rychle svrhnout současnou koalici, nikdo z TOP 09 ani ODS nepotvrdil.

Žádný veletoč na magistrátu neočekává ani ředitel Institutu politologických studií na Univerzitě Karlově Petr Jüptner.

„Komunikace mezi koaličními partnery v Praze není pokaždé dobrá. A to znamená, že každý nesoulad není hned ohrožením koalice,“ vysvětluje Petr Jüptner.

Vlak místo letadla?

Kromě politického souboje na magistrátu ale jde také o směr rozvoje české metropole a budoucí pojetí udržitelné dopravy. Na zasedání zastupitelů ve čtvrtek během diskuse o rozšíření letiště vystoupila například mladá žena, která podle svých slov jako studentka absolvovala několik školních stáží po celé Evropě a zdůraznila, že ani jednou leteckou dopravu využít nepotřebovala.



V tomto duchu a možná i v reakci na útlum letecké dopravy v západní Evropě už vznikla iniciativa obnovit noční železniční spoje, které by mohly leteckou dopravu do určité míry nahradit. A Praha chce tento projekt podpořit, aby v něm také mohla být zahrnuta.



„Z rozhodnutí zastupitelstva začneme vyjednávat s dopravci o vzniku nočních železničních spojení do evropských metropolí. Potenciálním dopravcům Praha nabídne marketingovou a finanční podporu pro zavedení nových nočních spojů,“ vysvětlil náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě).

Proti paralelní dráze například dlouhodobě vystupuje náměstek primátora Petr Hlubuček (Spojené síla pro Prahu / STAN), který má v gesci životní prostředí a také je starostou městské části Praha–Lysolaje. Ty jsou sužované hlukem z provozu nad ruzyňským letištěm podobně jako třeba sousední Praha–Suchdol.



„Rozhodnutí zastupitelstva nás určitě netěší, protože my budeme patřit k těm postiženým a letadla z nové ranveje budou létat především nad námi. Na novou ranvej je zpracovaná dokumentace vlivu na životní prostředí EIA, která říká, že by na letišti mělo létat po rozšíření celkem 21 milionů cestujících ročně. Buď je to lež, nebo tu dráhu letiště nepotřebuje. Takový počet cestujících bez problémů odbaví i jedna ranvej,“ říká starosta Suchdola Petr Hejl (STAN).

Odborník na leteckou dopravu to ale vidí jinak. „Z pohledu strategického rozvoje jakékoli letiště, které neinvestuje do svého rozvoje, časem zanikne. Prognózy jsou takové, že se provoz na předcovidové počty cestujících dostane za tři až pět let a kapacita s jednou ranvejí brzy nemusí stačit,“ říká Jakub Kraus, který je vedoucím Ústavu letecké dopravy na ČVUT.