Institut testuje nadání pražských školáků. Radí, jak s výjimečnými dětmi pracovat

Patří obrázek se třemi slunci na začátek, nebo na konec řady? Ke dvěma želvám a hadovi patří další želva, had, nebo býk? A jakým směrem natočit škorpiona? V metropoli právě probíhá unikátní měření míry nadání u žáků základních škol, které se zapojily do pilotního ověření Pražského inovačního institutu (PII).
Hledá se talent. Třeťáci ze Suchdola vyplňují test nadání. Včasná identifikace...
Hledá se talent. Třeťáci ze Suchdola vyplňují test nadání. Včasná identifikace může předejít ztrátě motivace | foto: Jana Sobíšková, MF DNES

Hravou formou se na počítačích testuje 5 600 pražských školáků ze 3. a 4. tříd.

„V praxi jsou nadaní žáci identifikováni především na základě pozorování pedagoga, doporučení školního poradenského pracoviště, případně vyšetřením v pedagogicko-psychologické poradně. Realita ale ukazuje, že tento přístup je nesystematický a nerovnoměrný. Často záleží na tom, do jaké školy žák dochází, a také na zkušenostech konkrétního učitele i dostupnosti poradenských služeb,“ vysvětluje Jan Dresler, manažer klíčové aktivity Pilotní ověření prescreening měření míry nadání projektu Prague Smart Akcelerátor+ PII.

Ne každá základní škola se podle jeho slov práci s nadanými věnuje a má proškolený pedagogický sbor. „Výsledkem je, že pražské základní školy evidují pouze zlomek reálného počtu nadaných žáků,“ dodal Dresler.

Pokud by měli rodiče žáka a škola povědomí o silných stránkách dítěte, mohli by pro něj lépe uzpůsobit školní výuku, ale také rozvíjet jeho potenciál správným směrem. Praha podle Dreslera skýtá široké možnosti rozvoje a podpory. „Bez včasné identifikace však děti, žáci a studenti často nemají přístup k těmto příležitostem,“ poukázal.

„Pro nadané je to fér“

Jednou ze škol, která se do testování zapojila, je ZŠ Mikoláše Alše v Praze 6 – Suchdole. „Hodně času se věnujeme těm dětem, které mají specifické poruchy učení. A připadá mi, že se někdy na ty nadané trošičku zapomíná,“ řekla ředitelka školy Blanka Vidunová s tím, že několik diagnostikovaných mimořádně nadaných žáků ve škole mají a pracují s nimi. „Možnost testování a potom i doporučení, jak s nimi dál pracovat ve škole i doma, mi přišla zajímavá,“ vysvětluje ředitelka.

Ve středu ráno do počítačové učebny zasedli třeťáci – informatiku ještě nemají, a tak se na práci s počítačem těší. „Paní učitelky poprosily rodiče, zda by s dětmi doma trénovali, aby se dovedly alespoň přihlásit, použít klávesnici a ovládat myš,“ prozrazuje Vidunová.

Třeťáci sedí se sluchátky na uších a poslouchají instrukce kresleného psíka na monitoru. Jejich úkolem je přetáhnout myší správný obrázek z nabídky možností na místo otazníku, aby logicky doplnili řadu atributů. Všechny to baví, s myší také problém nemají. Pro jistotu mezi nimi prochází jejich třídní učitelka Karolína Chlebovská a zástupce ředitelky Pavel Šlechta.

Pomáhali jim i s přihlášením do systému, kam děti musely napsat svá jména a příjmení. „To byl také oříšek, protože oni jsou Barunka a Týna, ne Kristýna a Barbora,“ usmívá se Chlebovská.

Pilotní ověřování nadání pražských školáků

● Testování provádí Pražský inovační institut v rámci projektu Prague Smart Akcelerátor+.

● 3. a 4. ročníky jsou metodicky nejvhodnější cílovou skupinou.

● Nejde o klasický IQ test, systém Invenio vyvinutý Masarykovou univerzitou sleduje logické myšlení, schopnost abstraktního myšlení či prostorovou představivost.

● Testování má zachytit různé typy nadání včetně dětí, které bývají v tradičním systému přehlíženy.

● Rodiče získají zpětnou vazbu i v případě, že se nadání jejich dětí nepotvrdí. Také informace o tom, že dítě nedosahuje nadprůměrných hodnot, je cenná a pomáhá nastavit realistická očekávání a další vzdělávací podporu.

Testy ale nejsou na rychlost. „Navíc se vždy jedná pouze o několik kliknutí myší,“ popisuje Dresler, že děti technicky program zvládnou. Žákům za každou vyplněnou stránku naskakují body. Po půl hodině práce se pohybují v průměru kolem 60, sem tam na 70, někde naopak pod 20. Chlebovská ví, že ve třídě pár nadaných dětí má, například hocha, který jako by měl v hlavě kalkulačku. „Třeba se nějaký skrytý talent odkryje,“ říká.

I zástupce ředitelky je zvědavý. „Jde navíc o testování formou hry v zajímavém prostředí, žádné vyplňování klasického testu, takže děti to nadchne,“ dodává Šlechta.

Děti: Je to zábavné

První čtveřice žáků, která má hotovo, hned popisuje své dojmy. „Byly tam planety, my letíme, jednu objevíme a na ní děláme slovní úlohy, které nás zkouší, jak jsme hrozně chytrý a jak jsme hrozně inteligentní,“ líčí bezelstně Isabela. Podle Emy to bylo docela lehké a Šárka test hodnotí půl na půl. Maxe to bavilo, ale někdy si výsledek tipl. Děti v dalších dnech čekají ještě dvě testovací hodiny. Pak bude hotovo.

Škola po vyhodnocení výsledků může upravit výuku, nabídnout obohacující aktivity, individualizovat přístup nebo doporučit další kroky, jako například vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Rodič pak získá informaci o silných i slabších stránkách dítěte, která mu pomůže lépe porozumět jeho potřebám, případně vyhledat další příležitosti k jeho rozvoji.

