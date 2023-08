Velké plány se Štvanicí. Ostrov zkultivují, z centrálního dvorce může být divadlo

Místo, které leží prakticky v centru velkoměsta, však už brzy čekají další změny, počítá se totiž s jeho celkovou rekultivací. O jejím rozsahu a konečné podobě by se mělo rozhodnout v září. „Pod pojmem revitalizace si musíme představit drobné zásahy. Máme jasné podmínky, nesmí být káceny stromy, síť cest by se měla opravit,“ upozornil v reportáži pro iDNES.cz Jan Čižinský (Praha sobě), starosta Prahy 7.

Stěžejní body kultivace ostrova shrnuje již existující manuál. „Hodně práce je na hraně mezi ostrovem a řekou,“ vysvětlil Petr Hlaváček (STAN), náměstek primátora pro územní rozvoj. Podle něj půjde hlavně o krajinářské zásahy, úpravy by se neměly nijak zásadně dotknout tenisových kurtů I. ČLTK za Negrelliho viaduktem, na kterých hrávala třeba Markéta Vondroušová, nedávná vítězka slavného Wimbledonu.

Proměnou naopak projde jedna ze zdejších dominant – proslulý Centrální tenisový dvorec. „Po dohodě by mohl být přestavěn například na divadelní scénu,“ uvedl Petr Hlaváček.

Architekti také hledají odpověď na to, co se západní částí Štvanice, kde stával zimní stadion, demolovaný před 12 lety. Určitě zde nevznikne jeho replika. V místě stadionu je dnes bikepark. V jeho případě manuál zvažuje dvě varianty – kultivovat jej, anebo zrušit a místo upravit třeba na pobytovou louku.

Smělé plány

Zásadní proměna čeká též bezprostřední okolí Štvanice. Na karlínské straně by proměnou měla projít lokalita Rohanského ostrova, kde by vznikl další, Rohanský most. Nová komunikace pro pěší, cyklisty, automobily i tramvaje by měla Holešovice a Karlín spojit mezi Jateční a Urxovou ulicí. Cílem je zlepšit dopravní dostupnost a odlehčit přetíženému Libeňskému mostu. Kdy by se tak mohlo stát, není jasné.

Na opačném břehu, u Bubenského nábřeží, se pak počítá se stavbou nové pražské dominanty, Vltavské filharmonie. „Jde o více než pouze budovu filharmonie. Vznikne zde multifunkční objekt a zároveň s tím se promění celé území,“ popsal náměstek primátora pro oblast kultury Jiří Pospíšil (TOP 09), který věří, že investici v hodnotě deseti miliard korun ocení Češi i zahraniční návštěvníci: „Půjde o světovou architekturu, místo, kam lidé proudí už jen proto, aby se podívali, jak je budova atraktivní.“ Otevření komplexu se předpokládá v roce 2031, vítězný projekt vytvořilo dánské architektonické studio.

Pokud bychom se od budoucích plánů přesunuli do reality, uvidíme, že v sousedství plánované filharmonie, v Bubnech, se už staví. Odsud až k Výstavišti dělníci modernizují železniční trať, která povede na letiště Václava Havla. „Trať a nová nádraží Bubny a Výstaviště kompletně změní celý prostor,“ uvedl Aleš Gothard, ředitel společnosti Metrostav TBR. Novou stanici Bubny projektanti posunuli ke stanici metra Vltavská, nabídne tak přímý přestup na linku C. Po kolejích mezi Bubny a Výstavištěm by se první pasažéři měli projet v roce 2025, po celé modernizované a dostavěné trati z Masarykova nádraží na letiště a dál do Kladna zřejmě počátkem příští dekády.

S původní bubenskou železniční stanicí souvisí také další startující záměr, proměna staré nádražní budovy na pamětní místo se stálou expozicí připomínající deportace pražských Židů. „Partnerství se Správou železnic nám umožní proměnu prostoru na galerii pod širým nebem,“ sdělil Pavel Štingl, ředitel organizace Památník ticha.