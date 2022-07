Sdružení Praha sobě nesehnalo dostatek podpisů. Do voleb půjde jako strana

Zbývá 66 dní do komunálních voleb a to znamená, že v úterý měli nezávislí kandidáti poslední možnost odevzdat své kandidátní listiny spolu s peticí a podpisy občanů. Praha sobě jich ale po roce sbírání nemá dostatek.

Proto se sdružení rozhodlo jít do voleb pod záštitou politické strany Podporujeme nezávislou kandidátku PRAHA SOBĚ. „Podpisy bychom zvládli dosbírat v opravném termínu, ale stejně jako minule by se naše kandidátka na podpisy zcela jistě stala terčem právních žalob. Minule jsme čelili dvěma žalobám a vyšlo to jen tak tak. V této vypjaté situaci nechceme s Prahou hazardovat,“ napsal v úterý na Facebooku starosta městské části Praha 7 Jan Čižinský.

Podle Čižinského je varianta jít do voleb jako strana právně jistá cesta. Do magistrátních voleb nasbíralo sdružení 92 565 podpisů. K volbám do městských částí získalo 62 474 podpisů. Strana si ve volbách věří na úspěch. Čižinský napsal, že maximální volební potenciál strany je 21 až 51 procent.

Lídr kandidátky zdůraznil, že počet podpisů je pro stranu velkým závazkem. „Věřím, že znovu naše podporovatele mile, a naše konkurenty nemile, překvapíme. Odpracovali jsme si to a na ulici promluvili se zhruba čtvrt milionem lidí,“ napsal Čižinský.

Starosta Prahy 7 je jedním z kandidátů na primátora. Svoji kandidaturu oznámil už na konci minulého roku. Mediální pozornost si získal letos v květnu svým kontroverzním výrokem o tom, že toalety restaurací v městských prostorech by se měly otevřít veřejnosti.