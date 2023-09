Při rvačce před barem se vážně zranili dva chlapci, policie obvinila útočníky

„V pozdních nočních hodinách došlo před barem ke konfliktu a slovní rozepři mezi dvěma skupinami cizinců. Konflikt však vygradoval až k fyzické potyčce, při níž jeden z aktérů udeřil sedmnáctiletého mladíka do hlavy, a to v okamžiku kdy k němu byl poškozený otočen zády. Mladík zcela bezvládně upadl na zem, kde se ještě udeřil hlavou o kamennou dlažbu a zůstal na místě bezvládně ležet,“ popsala jeden z případů policejní mluvčí Eva Kropáčová. Zraněnému pomohli jeho kamarádi, léčba zranění hlavy si vyžádala několik týdnů.

Brzy poté se strhla další potyčka. „Jeden z aktérů udeřil dalšího mladíka do hlavy, až upadl na zem, kde do něj ještě několik lidí kopalo. Kamarádi, kteří se jej snažili bránit, byli taktéž napadeni pěstmi do obličeje. Jeden ze sedmnáctiletých mladíků dostal tak velkou ránu, že upadl celou vahou na zem, kde se taktéž udeřil do hlavy a upadl do bezvědomí,“ popsala mluvčí útok.

Druhému napadenému při pádu praskla lebka a kvůli vnitřnímu krvácení mu hrozil i edém mozku. Díky rychlému zásahu záchranářů a operaci napadený přežil. V tuto chvíli není jasné, zda úraz nezanechá trvalé následky. Mladík je totiž stále v péči lékařů.

„Díky velmi dobré práci se kriminalistům podařilo zjistit totožnost a následně zadržet oba útočníky. Oba jednadvacetiletí muži byli obviněni z těžkého ublížení na zdraví a výtržnictví, za což jim hrozí až desetileté vězení,“ doplnila Kropáčová.