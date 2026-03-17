„Ačkoli je město známé jako místo pro rozlučky se svobodou, může se pochlubit spoustou romantických míst i pro páry. Mezi turistické atrakce, které musíte navštívit, patří Pražský hrad a ikonický Karlův most ze 14. století,“ cituje britský Daily Mail ze zmiňované studie.
Před Prahu se v pořadí dostal pouze španělský Madrid, který dostal známku 86 ze 100.
I tady studie oceňuje noční život, populaci single lidí a příjemnou atmosféru, díky které se lidé mohou seznámit.
Město nabízí romantické zážitky pro páry i osamělé turisty v rušných barech a restauracích, procházky po náměstích či projížďky po jezeře v parku El Retiro.
Turisté město oceňují i pro výběr romantických míst ke sledování západu slunce, včetně historického chrámu Templo De Debod.
Čtvrtá je v žebříčku Barcelona, první pětku uzavírá švýcarský Curych.
Bronz si v pořadí odnáší portugalský Lisabon.
List připomíná, že mezi nejromantičtějších 15 měst v Evropě se nedostalo žádné z Británie, chybí zde i Paříž.