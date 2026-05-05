Do devíti hodin je beznadějně plno. Kapacita parkovacích míst v Praze nestačí

Cílem je ulevit právě parkovacím plochám v centru i přetíženým silnicím ve městě. Jenže poslední dobou začínají chybět i kapacity na záchytných plochách a v parkovacích domech P+R.
Do metropole denně míří desítky tisíc vozidel, záchytná parkoviště ale mají kapacitu jen pro zhruba 4 500 z nich.
Situace dokonce začíná být pro řadu řidičů značně stresující. „Pracuji od devíti hodin, ale vyjíždět musím už před sedmou hodinou ráno, protože pokud vyrazím později, téměř jistě nezaparkuji,“ stěžuje si Milan Procházka z Mladé Boleslavi, který dojíždí za prací do centra Prahy a auto nechává obvykle v parkovacím domě na Černém Mostě u metra B.
„Problém je, že na dálnici D10 neustále probíhají nějaké opravy a rekonstrukce, ve zúžení se pravidelně stávají dopravní nehody, a pokud zůstanete půl hodiny nebo hodinu v koloně, už na vás místo v parkovacím domě nezbude,“ dodává Procházka.
I když do práce vyjede o hodinu dříve, než by musel, nezřídka ve vjezdu do parkovacího domu narazí na zavřená vrata, respektive spuštěnou kovovou roletu, což značí, že je beznadějně plno. „Když se dostanu před Prahou do kolony, tak na mobilu hypnotizuji webové stránky a sleduji, kolik ještě zbývá míst. V ranní špičce mizí závratnou rychlostí, obsazeno je klidně deset míst za minutu,“ dodává.
Volná místa? Jen náhoda
Minulý týden tam však redaktor iDNES.cz po 9. hodině na zavřená „vrata“ nenarazil, zbývalo ještě asi 30 míst, jak ukazovala světelná tabule na budově. Což je ale skutečně velmi málo míst v porovnání s tím, že objekt postavený za půl miliardy korun a otevřený v roce 2021 má kapacitu 792 míst v osmi patrech.
„Je to náhoda, protože v těchto dvou týdnech jsou státní svátky a mnoho lidí si bere dovolenou,“ upozorňuje jeden z řidičů, který tam ve čtvrtek ráno parkoval v jednom z nejvyšších pater.
Tento dům přitom využívají řidiči z rozsáhlé oblasti nejen středních Čech, přijíždějící po dálnicích D10 a D11. Parkovat jinde se na Černém Mostě prakticky nedá, občas se volné místo najde ještě na odlehlém parkovišti vedle zmíněného parkovacího domu, ostatní místa jsou většinou zpoplatněna nákupními centry. Menší parkoviště s 80 místy je ještě o stanici dál na Rajské zahradě, to je však obvykle již po osmé hodině ráno beznadějně plné.
Dá se přitom očekávat, že se situace ještě zhorší během opravy Kbelské ulice, po níž mnozí řidiči dojíždějí na P+R v Letňanech, které je hned u metra a má kapacitu 679 míst. Než riskovat kolonu, budou mnozí v létě směřovat jízdu rovnou na Černý Most.
Podobné potíže mají přitom řidiči přijíždějící i z dalších směrů. Téměř každý všední den je plno i v domě na Chodově u dálnice D1, který má kapacitu 692 míst. Obvykle větší šance není ani na parkovišti na Opatově u metra C, kde je kolem stovky míst a všechna bývají nejdéle do devíti hodin plná.
Příliš velká kapacita není ani na druhé straně Prahy na Zličíně, kde P+R nabízí parkování pro 150 aut, i tam je nalezení volného místa spíše o štěstí.
Nové parkovací domy
Zástupci pražského magistrátu sdělili, že se metropole snaží budovat nová P+R parkoviště, ale jde o velmi nákladný proces. Zejména v parkovacích domech totiž jedno místo vychází až na 1,5 milionu korun.
Například na Opatově by měl situaci vylepšit nový parkovací dům, který nabídne podstatně větší kapacitu 500 míst. Jeho stavba už začala.
Na Zličíně zase pomůže nový objekt s kapacitou 596 míst, který chce magistrát postavit v ulici Na Radosti nedaleko depa metra. Na dodavatele stavby objektu za odhadovanou cenu 652 milionů korun již byla vyhlášena soutěž. Hotový by měl být do konce příštího roku.