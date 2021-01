Nové stránky magistrátu informují o covidu-19, usnadňuje očkování

V dalších fázích kampaně, poté co bude k dispozici dostatek vakcín, chce magistrát mezi Pražany očkování propagovat pomocí venkovní reklamy nebo informačními videi.



„Zahajujeme první fázi infokampaně k očkování ve formě webu, kde lidé naleznou například návod, jak se registrovat a kde si budou moci ověřovat informace. Z našeho pohledu vláda v informování občanů zaspala a po sítích se šíří hoaxy, které ovlivňují veřejné mínění,“ uvádí primátor Zdeněk Hřib (Piráti).

Kromě informací o registraci k očkování a mapy očkovacích míst bude město na webu průběžně aktualizovat také statistiky ohledně očkování v hlavním městě a lidé tam naleznou i kontakt na bezplatnou informační linku magistrátu, která funguje zvláště jako pomoc pro seniory při registraci do centrálního systému. Na webu jsou také informační videa a sekce, v nichž jsou vysvětleny nejčastější dotazy k tématu.

„Přehledem očkovacích míst navazujeme na předchozí zkušenost s webovými stránkami covid.praha. eu, které nabízejí aktuální seznam testovacích míst v Praze a ve Středočeském kraji. O službu je dlouhodobě velký zájem, stránku denně navštíví průměrně pět tisíc lidí,“ říká Michal Fišer, generální ředitel městské společnosti Operátor ICT.

V sekci zaměřené na vyvracení dezinformací chce Praha bojovat proti šíření hoaxů kolem očkování. Jedním z nich je například nepravdivá zpráva o tom, že po očkování druhou dávkou vakcíny skončilo osm z deseti lékařů Fakultní nemocnice v Motole ve vážném stavu na jednotce intenzivní péče. „Tato nepravdivá zpráva se několik dní rychle šířila na sociálních sítích a sdílely ji desítky lidí. Vedení FN Motol ji však označilo za dezinformaci a kvůli šíření poplašné zprávy podalo trestní oznámení,“ píše se na novém očkovacím webu.

„Je naší povinností nenechat občany napospas všem konspiračním a dezinformačním kampaním, které mají za cíl jenom zpomalení návratu k běžnému, svobodnému životu. Vláda občanům oznamuje, zakazuje, nařizuje, ale nic nevysvětluje,“ uvádí náměstek primátora pro bezpečnost Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu/STAN) důvody, proč se město rozhodlo na svůj nový web zařadit sekci o dezinformacích.

Očkování v hlavním městě Město spustilo webové stránky ockovani.praha.eu. Lidé na nich najdou veškeré informace o registraci k očkování i o samotných vakcínách. V sekci věnované mýtům vyvracejí odborníci nejčastěji sdílené dezinformace a hoaxy (mystifikace, klamavé zprávy) o očkování. Magistrát provozuje také bezplatnou informační linku na čísle 800 160 166, na kterou se lidé mohou obrátit v případě, že si nevědí rady s registračním formulářem. Očkování proti nemoci covid-19 se v současné době týká osob starších 80 let, zdravotníků a personálu v domech seniorů. Registrovat se lidé mohou na webu registrace.mzcr.cz. K 25. lednu bylo v Praze naočkováno alespoň jednou dávkou vakcíny 48 734 lidí. Podle průzkumu společnosti Median má zhruba 65 procent Pražanů zájem nechat se očkovat. Naopak asi 26 procent dotázaných nyní o očkování nemá zájem. Častým důvodem je například obava z vedlejších účinků vakcíny.

V další fázi kampaně, která by měla odstartovat v průběhu února, respektive podle dodávek vakcín, hodlá Praha propagovat očkování například pomocí videí. „Chystáme se využít také městských plakátovacích ploch u přístřešků MHD, které využíváme třeba pro inzerci městem podporovaných kulturních akcí. Tam budou umístěny vizuály kampaně,“ říká Hřib.

Informační web vytvořila městská společnost Operátor ICT za 114 tisíc korun. Měsíční správa webu město vyjde na dvaadvacet tisíc. Vizuály ke kampani poskytla Praze zdarma agentura DDB Prague. „Druhá fáze kampaně však dává smysl až v případě, že tu bude dostatek vakcín. Chceme pak přesvědčit více lidí, aby se začali aktivně zajímat o očkování,“ dodává Hřib. Vizuální podobu kampaně i zkušenosti s její tvorbou chce Praha poskytnout i dalším krajům.

Z 65 procent lidé vakcínu chtějí

Podle vedení města potvrdil magistrátu potřebu informačního webu průzkum, který pro město vypracovala agentura Median. Z něj vyplývá že zhruba čtyřicet procent Pražanů nemá dostatek praktických informací o očkování. Směrodatné informace by lidé nejčastěji chtěli získat z přehledné webové stránky a od praktického lékaře či pomocí informačního letáku do schránky.

„Nový web k očkování spouštíme hlavně pro ty Pražany, kterým chybí dostatek přehledně zpracovaných informací,“ dodává Milena Johnová (Praha sobě), radní pro zdravotnictví. Podle průzkumu, který agentura zajistila na vzorku 1 011 osob se chce nechat naočkovat přibližně 65 procent obyvatel Prahy, přičemž důvodem je hlavně ochrana vlastního zdraví a zdraví svých blízkých.

Vedení města zároveň včera uvedlo, že se podle informací z ministerstva zdravotnictví odkládá slibovaná dodávka vakcíny Moderna, která kvůli tomu dorazí do Prahy o dva týdny později. „Zatím tedy stále platí, že Praha nemůže očkování řídit sama,“ říká Hřib s tím, že město nemá kompetence v rozhodování o tom, jak se v rámci Prahy vakcíny rozdělí, a zároveň je limitováno snížením dodávek.

Praha po ministerstvu požaduje také jasnou statistiku očkovaných, ze které bude patrné, kolik vakcín v Praze dostali obyvatelé města a pro kolik si přijeli lidé z dalších krajů. „Kvůli problémům s rezervačním systémem se do Prahy sjížděli očkovat senioři z ostatních krajů. Pokud chce vláda vakcíny rozdělovat poměrově podle počtů seniorů v krajích, nedává to smysl v případě, kdy se do Prahy budou lidé sjíždět,“ doplňuje Hřib.