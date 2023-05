Dětský gang držel mladíkovi u hlavy pistoli, video z internetu prověřuje policie

Pachatelé na videu také mladíka nutili, aby se omluvil. „Budeš se bavit slušně, nebo dostaneš,“ vyhrožoval jeden z útočníků. Do chlapce pak opakovaně kopali, zatímco jej jeden z nich držel u země.

„Video jsme zaznamenali na sociálních sítích a již tento případ řeší kriminalisté, ale zatím bez konkrétního závěru. Nemám informace, jestli jde o případ z Modřan a kdy se stal, to je předmětem prověřování,“ řekl portálu iDNES.cz mluvčí Daněk.

Podle komentářů na sociálních sítích by mělo jít o plynovou pistoli, objevila se také jména údajných útočníků. „Věc je ve fázi prověřování, takže jestli konkrétní jména kriminalisté znají, to netuším,“ uvedl Daněk.

Jaký trest případně pachatelům hrozí, zatím není jasné. Někteří lidé na sociálních sítích jsou přesvědčeni, že je celé video sehrané. „Záleží na všech okolnostech, které zjistíme. Na první pohled by mohlo jít například o vydírání, ale záleží, kolik je útočníků nebo jestli to nebylo celé sehrané a není to fake,“ doplnil Daněk.