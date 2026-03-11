O incidentu informovali hasiči na své síti X. Na místo vyjela posádka z Krče, hasiči dopravního podniku i speciální protichemická jednotka z Petřin.
„Kyselina se nacházela v kanystru, který ležel na zastávce, přijíždějící autobus do ní vrazil a látka se tak rozlila na vozovku i na část vozu,“ upřesnil redakci iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
Po prozkoumání hasičské složky zjistily, že se jednalo konkrétně o kyselinu chlorovodíkovou. Tu bylo potřeba sorbovat a následně neutralizovat, zároveň hasiči provedli oplach vozovky i autobusu.
Dočasně byla vozovka částečně uzavřená a na místě se jezdilo jedním pruhem. „Krátce před půl devátou hodinou večer začaly místo hasičské jednotky opouštět,“ dodal Řezáč.
Kdo a proč látku na zastávce zanechal zatím není jasné a případ si přebrala policie.