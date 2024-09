Stejné názvy zastávek či konečná na znamení. Pražská MHD srší kuriozitami

Na konci července se Štěpánka vracela metrem z kina a při pohledu na schéma tras ve vagónu nevěřila svým očím. Trasa A podle plánku končila stanicí Dejvická. Tak tomu ovšem není už devět let.

„Jeli jsme před jedenáctou večerní z Flory a ta informace nade dveřmi mě zaujala. Buď je to starý plánek, nebo tu trasu zase zkrátili a nikomu nic neřekli,“ zasmála se žena, která zjistila, že příčinou není to, že by schéma od roku 2015 nestačil dopravní podnik (DPP) vyměnit za nový.

„K takové situaci může dojít vlivem vandalismu,“ vysvětlila Aneta Řehková, mluvčí DPP. Dopravce podle ní vždy hned po změně v provozu vymění všechna schémata ve všech vozech, takže jsou stále aktuální. Z technologických důvodů však pod aktuálními schématy zůstávají ta již neplatná.

„Ze zkušeností víme, že k samovolnému odlepení nového schématu nedochází. Jedinou možností, jak mohlo dojít ke stavu zachycenému na fotografii, je skutečnost, že bylo aktuální schéma odstraněno vandalem a objevilo se tak schéma starší,“ objasnila situaci Řehková.

Stejné názvy zastávek

Do řečí na sociálních sítích se hned zkraje tohoto měsíce dostala autobusová linka 138. Ta mate své cestující tím, že některé její zastávky mají stejné názvy. Linka jezdí po trase Sídliště Skalka a Ústavy akademie věd a zastávky jdoucí po sobě v určitém úseku jsou následující: Sídliště Spořilov – Sídliště Spořilov – Měchenická – Spořilov – Spořilov – Lešanská – Roztylské náměstí – Starý Spořilov.

„Nejezdím často, tak asi proto jsem z toho mimo už dvacet let,“ komentovala Hana. Pro iDNES.cz pak dodala, že trasa je fajn, matoucí jsou jen stejně nazvané zastávky.

Uživatel Jakub s tím souhlasí. „Jednotlivé zastávky nejsou rozlišené, ve všech pěti případech jde stále o sídliště Spořilov.“

Zastávky se stejným názvem má mnoho linek pražské MHD. Podle náměstka ředitele organizace Ropid Martina Šubrta navazuje linka 138 ve zmíněném uzlu na linku 118. Zastavuje proto současně v její nástupní i výstupní zastávce tak, aby zde byl pro cestující co nejsnadnější přestup.

Připomněl, že se to týká i tramvají. „Dvakrát v zastávkách Želivského zastaví tramvaje ve směru na Ohradu. Za křižovatkou ulic Vinohradská a Jana Želivského vznikla druhá společná zastávka Želivského proto, aby si u bývalého Strojimportu cestující směřující k Ohradě nemusel vybírat stranu křižovatky, kde bude čekat, přičemž se mu mohlo stát, že mu v té chvíli ze strany druhé ujela tramvaj směřující stejným směrem,“ uzavřel Šubrt.

Konečná na znamení

Po červnovém zavedení všech autobusových zastávek na znamení, ujišťoval DPP v nadsázce své cestující, ať jsou bez obav, že konečné se to týkat nebude, jelikož „každý řidič se jich rád zbaví“. Než si lidé zvyknou dávat znamení řidiči, novinku zavedenou v rámci úspor nejen času, řidiči ještě hlásí. A to včetně konečných.

„Kdyby ve voze nebyl nikdo a řidič by otevíral, pouštěl by akorát zbytečně dovnitř teplo zvenčí, které by narušilo funkci klimatizace,“ vysvětlilo DPP s tím, že šofér nemusí vždy vidět, že přece jen někoho vzadu veze. A tak cestující dávají znamení i před konečnou.

Široký lístek

Další kuriozitu mohou cestující zažít při kupování lístku do MHD. Jak už iDNES.cz informoval, některé prodejní automaty na jízdenky sem tam vytisknou lístek o půl centimetru širší, a ten se pak nevejde do označovače. Lidé si s takovou jízdenkou nevědí rady a lístek přehýbají. To ale odporuje přepravním podmínkám DPP, v nichž stojí, že jízdenku není dovoleno jakkoliv upravovat nebo pozměňovat.

Podle dopravce jde o poruchu jízdenkového automatu a radí jízdenku neprodleně reklamovat. „V případě, že cestující nechce nebo se nemůže v daný moment zabývat reklamací, může jízdenku přehnout tak, aby se do označovače vešla,“ pobídla Řehková s tím, že to tak podle jejich zkušeností dělá většina cestujících.

Vstup do některých stanic metra také stále lemují typické výklenky pro volání z telefonního automatu. Jen aparáty na mince chybí. Běžně jsou zde k vidění také mozaikové obrazce a nápisy z dob socialismu.