Tuny štěrku, splachování vozovek. Praha uklízí po náročné zimě

  12:08,  aktualizováno  12:08
Náročná zima dala silničářům zabrat i v Praze. Sotva slezl sníh, nastává další fáze, tedy úklid štěrkem posypaných vozovek. Technická správa komunikací rozdělila čištění cest na dva úseky. Koncem února začal operativní úklid štěrku a vysokotlakový splach komunikací. Od začátku dubna je v plánu provedení komplexního blokového čištění.
V Praze na Petřinách se přes noc vytvořilo náledí. (18. ledna 2024)
foto: Jakub Stadler, MAFRA

„Využili jsme příznivé předpovědi počasí a zahájili odstraňování inertního posypu ve všech městských částech. Tento proces je časově náročný a odhadujeme jej na 20 až 25 pracovních dní,“ řekla iDNES.cz mluvčí Technické správy komunikací Barbora Lišková.

Jen za letošní zimní období se v pražských ulicích využilo přes 4 700 tun štěrkového posypu. „Dosud bylo spotřebováno 3 736 tun štěrku ze zásob TSK a dalších cca 950 tun prostřednictvím našich dodavatelů,“ dodala mluvčí.

Oproti minulým rokům byla letošní zima mnohem náročnější včetně spotřeby materiálu. TSK nakupuje tzv. drcené kamenivo o velikosti 4-8 mm z kamenolomů v okolí Prahy a středních Čech. Po zimě smetený materiál se dále odváží na skládky k využití jako zásypu na stavbách.

S odmetáním štěrku probíhá zároveň i vysokotlaký splach komunikací, který dále odstraňuje nanesené nečistoty a prach.

Od dubna má pak TSK v plánu blokové čištění ulic, které zahrnuje čištění chodníků, vozovek či uličních vpustí. „Tato část již vyžaduje součinnost řidičů při přeparkování vozidel,“ doplnila Lišková.

Čištění bude probíhat vždy od 8 do 15 hodin a lidé najdou přesný termín čištění své ulice v mapě blokového čištění.

tskpraha

Praha se chystá na jarní úklid.
Od 1. dubna spouštíme blokové čištění ulic. Čistit budeme silnice, chodníky i zeleň podél ulic, aby se město zbavilo zbytků zimního posypu a prachu.
Vždy od 8:00 do 15:00
Sledujte prosím dopravní značení a včas přeparkujte své auto.
Termín blokového čištění ve vaší ulici najdete na webu TSK.

16. března 2026 v 13:06, příspěvek archivován: 19. března 2026 v 11:59
