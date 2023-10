Obří bonbony a balonky. Barevná zastávka připomíná, že MHD je pro všechny

„Máme takových základních pět nosných myšlenek, jak poukázat na to, co ten cestující v rámci hromadné dopravy může dělat,“ řekl Petr Tomčík, ředitel ROPID. „Chceme trochu přiblížit cestujícím to oproštění od té každodenní šedi,“ dodal, jak by rádi cestujícím zpříjemnili pobyt v MHD.

Právě proto byl ve čtvrtek na Palackého náměstí představen vizuál kampaně. Jeho součástí byl nazdobený přístřešek zastávky. Zdobily ho nafukovací balónky, obří bonbony, Minecraft, rostliny nebo velmi dlouhá šála. V jeho blízkosti byla i výstava fotografií a příběhů cestujících.

Hrdiny kampaně je pět postav, reprezentujících různé typy cestujících, od malých kluků přes interiérového architekta až po studentku na cestě za tetou na venkov. „Každý z nich si cestu MHD užívá jinak a pro každého z nich má čas strávený na cestách jinou hodnotu. To odráží fakt, že veřejná doprava je tu pro všechny a každý má trochu jiné potřeby, což musíme při projektování dopravy a nastavování její kvality zohledňovat,“ doplňuje Tomčík.

„Někdo v tramvaji plete, někdo hraje hry, někdo v ní prostě vypíná a jen tak kouká z okna. Kampaní chceme připomenout, že cestování veřejnou dopravou je každodenní příležitostí, jak využít tento čas lépe než ve stresu za volantem auta,“ uvedl náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti).

„Chceme oslovit městské části a umělecké školy a uměleckou odbornou veřejnost k tomu, abychom veřejný prostor zpříjemnili,“ uvedl Tomčík. Z tohoto důvodu již spolupracují na dalších projektech, které prostor zlepší. Jeden z nich se týká i dopravního terminálu na Černém mostě.