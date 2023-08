Při opravě magistrály silničáři v Praze poprvé použili speciální přejezdy

Podle mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbory Liškové umožňuje hladký průjezd vozidel i během oprav nasazení zvláštních přejezdů, které umožní zachování dvou jízdních pruhů.

„Jedná se o první použití těchto speciálních přejezdů v Praze. TSK jejich použitím minimalizuje negativní dopady opravy na řidiče,“ uvedla mluvčí.

Při pracích, které potrvají do neděle 27. srpna, jezdí auta v noci ve směru do Prahy 7 pouze jedním pruhem. Přes den jsou po většinu času průjezdné dva pruhy se speciálními přejezdy.

Práce na magistrále podle mluvčí TSK spočívají ve výměně mostních závěrů a části povrchu vozovky frekventované silnice. Po většinu doby rekonstrukce zůstanou průjezdné dva jízdní pruhy, a to zejména přes den.

„Řidiči v denní době od 6 do 20 hodin projedou směrem na Holešovice ve dvou jízdních pruzích a jednou sjízdnou rampou směrem do ulice Husitská a dále na Žižkov nebo do Karlína. V nočních hodinách od 20 do 6 hodin je doprava stažena do jednoho jízdního pruhu směrem na Prahu 7, dále funguje sjízdná rampa směrem na Karlín a Žižkov,“ uvedla Lišková.

Do jednoho pruhu bude doprava ve směru do Prahy 7 přes den svedena pouze o víkendech 11. až 13. a 25. až 27. srpna, kdy budou dělníci opravovat vozovku nejprve v levém a poté v pravém jízdním pruhu. Odfrézují stávající asfaltový povrch a následně položí nové vrstvy v deseticentimetrové tloušťce.