Na Jižním Městě řádí vandal, už desítkám vozů propíchal pneumatiky

„ÚMČ Praha 11, policisté Místního oddělení Jižní Město i strážníci OŘ MP Praha 11 v reakci na náhlý zvýšený nárůst případů poškozování zaparkovaných vozidel neberou danou problematiku na lehkou váhu a vše vzájemně konzultují a řeší s odpovědnými zástupci obou policejních složek,“ napsala radnice na Facebook.



Dodala, že ze strany policistů i strážníků byla v tomto ohledu přijata celá řada viditelných i skrytých opatření, která však z důvodu možného zmaření současného vyšetřování není možné blíže specifikovat.

„V případě zjištění podezřelého chování osob u zaparkovaných vozidel prosíme, abyste okamžitě vytočili linku 158, kdy je operační středisko schopno vyslat na místo nejblíže dostupnou policejní hlídku či tel č: 974 887 700 (kontakt na dozorčí službu MO Jižní Město). Obdobné platí i v případě hlídek OŘ MP Praha 11 na tel: 222 025 674 / 222 025 675,“ píše dále radnice.



Policistům by podle ní taktéž pomohlo, pokud by provozovatelé automobilů nechávali zapnuté nahrávání u automobilových kamer odstavených vozidel, tedy za předpokladu, že nejsou vyjímatelné a nedisponují externím zdrojem.

To už si mezi sebou ostatně radí i obyvatelé sídliště. „My co máme v autech kamery, nastavme je na snímaní pohybu a nechme je přes noc zaplé,“ napsal jeden z členů facebookové skupiny obyvatelů Jižního Města.

V pneuservisu se majitelů poškozených aut prý sešlo ve středu ráno víc. „Stříbrského, Cyprichova, Novoměstského...Je to nějaký samozvaný ochránce pořádku, protože u nás to byly samý špatně zaparkovaný auta,“ napsal do skupiny Jan Jeřábek.

Ochránce pořádku na vlastní pěst ale zpochybňují jiní členové skupiny, kteří píší o tom, že u nich byla auta zaparkovaná na správných místech, a neznámý pachatel se jim přesto nevyhnul.



„Dnes moje auto, pneu prořízlé z boku, takže na vyhození. Zaparkováno zcela korektně na parkovacím stání před domem,“ napsal Tomáš Havlíček. „Dnes ráno propíchnutá přední pneu v ulici Bachova, auto bylo dobře zaparkované,“ vyjádřila se k situaci ve středu Monika Bajerová.