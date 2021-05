Při přestavbě InterContinentalu našli nebezpečný azbest, sousedé mají obavy

„Věděli jsme už při začátku rekonstrukce, že na azbest velmi pravděpodobně narazíme. Celou operaci jsme řádně projednali s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a vše probíhá v souladu s hygienickými předpisy. Panely jsou demontovány vcelku a separace pak probíhá na specializovaném pracovišti,“ říká Martin Sirotek, ředitel Divize 9 společnosti Metrostav, která stavbu zajišťuje.



Nejvíce azbestu stavaři nalezli uvnitř desek pod okny, kde sloužil jako tepelná izolace. Vzhledem k nepříznivým účinkům materiálu na lidský organismus je nutné při jeho odstraňování dodržovat schválené postupy. Ty kontroluje hygiena.



„Dodržují postup, který je daný zákonem a příslušnými provozními vyhláškami. Naši zaměstnanci se tím zabývají tak, jak se má,“ komentuje situaci mluvčí pražské hygieny Zbyněk Boublík.



Demontáž zajišťuje Metrostav prostřednictvím specializované firmy SKS odpady s.r.o. Zástupci stavební společnosti se vyjádřili, že panely snímají bez zásahu do částí obsahujících azbest. Desky poté zabalí, označí a uloží do zakrytých kontejnerů.



„Následně jsou převáženy na specializované pracoviště k separaci azbestu. Azbestový odpad z InterContinentalu končí na skládce firmy Ekologie Lán,“ říká mluvčí Metrostavu Václav Kostiha.



Zneklidnění obyvatelé

Postup demontáže se ale nelíbí lidem bydlícím u stavby. Ti jej považují za málo bezpečný. Bojí se, že by se azbestová vlákna z otevřené stavby mohla dostat do ovzduší. Pokud taková vlákna člověk vdechne, může se stát, že mu za několik desítek let způsobí nádor.

„Cítíme se ohroženi, protože bydlíme v bezprostřední blízkosti, a pokud ta stavba není opláštěna a dostatečně zajištěna, aby azbest neunikal do ovzduší, tak je to samozřejmě strašné,“ říká Lucie Konášová, která bydlí poblíž hotelu.

Stěžuje si i Tomáš Bajusz, místní obyvatel a zakladatel spolku Občané Prahy 1, který mimo jiné dlouho protestuje proti zastavění náměstí Miloše Formana před hotelem. „Podle toho, co jako obyvatelé tady v okolí vidíme, nedělají stavebníci všechno pro to, aby zabránili šíření azbestu do okolí, jak to ukládá legislativa,“ říká Bajusz.

Srovnává rekonstrukci InterContinentalu například s opravou budovy bývalého Mezinárodního svazu studentstva, která se nachází na konci Pařížské ulice.



Při přestavbě se v této budově také našel azbest a po dobu likvidace materiálu byla opláštěna a uzavřena. To InterContinental není. „Hned v těsné blízkosti, kde to (panely s azbestem, pozn. red.) dávají do polorozpadlého kontejneru, se nachází základní škola, takže to asi není úplně košer,“ míní Bajusz.

Hygiena: Vše je v pořádku

Únik vláken do okolí ale podle hygieniků v případě InterContinentalu nehrozí. Fasádní panely pod okny se skládají ze dvou desek obsahujících azbest a cement. Uprostřed mezi nimi je vnitřní izolace. Panely jsou uloženy v ocelovém rámu, který je pomocí vnějších úchytů kotven na konstrukci.

„Obvodové panely, které se demontují v místě ocelového rámu, tedy bez jakéhokoliv zasahování do desek, je možné odstranit bez vytvoření vzduchotěsně uzavřeného kontrolovaného pásma. Ovšem za dodržení dalších opatření, například enkapsulace neboli postřiku odpovídajícím fixačním přípravkem,“ vysvětluje Boublík.

To, že postup při opravě bývalého svazu studentstva byl jiný, je podle něj pravděpodobně způsobené odlišným druhem a stavem materiálu obsahujícího azbest či například jiným uložením.

Metrostav zdůrazňuje, že hygienici stavbu průběžně kontrolují a nenalezli žádné závady. „Stejně tak probíhá i pravidelné měření pro detekci vláken azbestu v ovzduší, zatím s negativním výsledkem,“ dodává Kostiha.

Práce pokračují

V současnosti jsou azbestové prvky na straně budovy směrem k Vltavě již odstraněny, demontáž panelů pokračuje na fasádě směřující k náměstí Miloše Formana. Metrostav definitivně zjistil přítomnost azbestových prvků už při stavebnětechnickém průzkumu před zahájením výstavby.

„O tom, že je v budově azbest, byl informován investor, který to sám předpokládal, a vzhledem k tomu, že nikomu nic nehrozí, nebylo třeba informovat veřejnost dopředu. Specializovaní pracovníci azbest odstraní, odvezou a zlikvidují,“ říká Kostiha na otázku redakce MF DNES, proč se o azbestu dozvídá veřejnost až nyní, když už likvidace započala.

„Aktuální zájem veřejnosti o tento pro nás zcela známý a běžný fakt je mimořádný,“ dodává mluvčí. Žádné nebezpečí nehrozí lidem ani podle magistrátu.

Azbestové prvky byly běžné pro brutalistní stavby ze 70. let minulého století. Hotel InterContinental tak nebyl výjimkou. Práce na obnově budovy začaly letos v březnu, po dokončení všech prací by měla být budova od azbestu zcela vyčištěna.