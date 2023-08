Dvorecký most má nést jméno významné ženy, poslední slovo budou mít Pražané

Náměstek primátora Zdeněk Hřib a primátor Bohuslav Svoboda se shodují v názoru, že by bylo vhodné most, dosud známý pod pracovním názvem Dvorecký, pojmenovat po významné ženě, protože v Praze v současnosti žádný takový most není.

Je tomu tak od roku 1342, kdy povodeň zničila Juditin most. Ten byl pojmenován po Juditě Durynské, manželce českého krále Vladislava II. Juditin most byl následně nahrazen Karlovým mostem, který stojí v blízkosti míst, kde stával původní most.

Z vyjádření zástupců magistrátu vyplývá, že na minulých jednáních místopisné komise, kde se projednávalo pojmenování mostu, byla zmíněna jména jako Františka Plamínková, Alice Masaryková nebo Anna Masaryková. Pražský náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě) už také před časem navrhoval, aby most nesl jméno Madeleine Albrightové.

Ukazuje se ale, že ani jedno ze zmíněných jmen patrně nebude možné použít. Podle Hřiba totiž pravidla pojmenovávání pražských ulic i mostů nedovolují opakované užití stejného jména.

Jméno Albrightové totiž ponese jedna z ulic v nové čtvrti Smíchov City a zastoupena zde budou i další jména významných žen. Mezi ně patří i Meda Mládková, Hannah Arendtová, Jiřina Šiklová, Toyen nebo právě Alice a Anna Masarykovy.

Také Františka Plamínková už je v pražském místopisu zastoupena, jmenuje se po ní jedna z ulic na Pankráci.

Navíc pojmenování mostu po Madeleine Albrightové není podle Hřiba možné i z dalších důvodů. „Podle mých informací s pojmenováním mostu po zesnulé Madeleine Albrightové vyjádřila nesouhlas její rodina,“ uvedl Hřib pro iDNES.cz

Magistrátní komise tedy podle všeho bude muset pro most vybírat ještě jiná jména. Vítěze pak mezi nimi vyberou sami Pražané.

„Do konce tohoto roku bych chtěl umožnit Pražanům a Pražankám o finálním názvu mostu hlasovat odkudkoliv elektronicky na Portálu Pražana,“ dodal Hřib.