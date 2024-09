Dopravu na Pražském okruhu dopoledne komplikovaly uzavírky i nehoda

„Došlo ke srážce tří nákladních vozidel. Na místě nebyl nikdo zraněn. Průjezdný byl kvůli nehodě jen jeden jízdní pruh, a v místě tak vznikaly kolony,“ sdělila pražská policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Dvě vozidla sama odjela už kolem 10. hodiny, třetí zhruba o hodinu později odvezla odtahová služba. Nehoda se stala jen kousek od místa, kde je Pražský okruh svedený do protisměru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) totiž opravuje celý jízdní pás v úseku mezi Lochkovským tunelem a sjezdem do ulice K Barrandovu, přičemž rekonstrukce má trvat do druhé poloviny října.

ŘSD chtělo původně počkat na dokončení oprav Barrandovského mostu, jelikož je tato část okruhu odlehčovací trasou. Po zprávách o zpoždění rekonstrukce minimálně do konce roku se ale silničáři rozhodli nečekat a akci zahájili už začátkem letních prázdnin. Již během nich se tak v obou směrech tvořily kolony, přičemž při cestě od letiště auta často stála až ke sjezdu z dálnici D5.

„Kdybychom ale počkali byť jen jednu další zimu, tak by se do trhlin dostala voda a poškození by bylo výrazně rozsáhlejší, než je tomu teď. S budoucí opravou bychom pak museli jít podstatně hlouběji, což by znamenalo nejen vyšší náklady, ale také mnohem delší dobu omezení,“ tvrdí mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

Komplikace v jihozápadní a jižní části metropole je tak možné kvůli souběhu obou výrazných omezení čekat i v následujících dnech a týdnech.