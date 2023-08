V Praze roste počet nehod se zraněním. Může za to nepozornost i pátek

„Řidič projel parkovací plochou s vyznačeným šikmým parkovacím stáním, přičemž během průjezdu došlo ke kontaktu s chodcem. Ten při srážce utrpěl smrtelné zranění. Řidič následně z místa odjel,“ popsal zatím poslední letošní pražskou smrtelnou nehodu, která se stala v pondělí 24. července v Průhonicích, policejní mluvčí Jan Daněk.

Následky na zdraví si z dopravních kolizí odneslo od začátku ledna do konce června 850 lidí. Při srovnání s 1. pololetím roku 2022 je to přibližně o tři desítky případů více. Paradoxní přitom je, že dopravních nehod mezi lednem a červnem letos meziročně v Praze výrazně – téměř o tisícovku – ubylo. Policisté jich evidují necelých sedm tisíc, což je zhruba o šest stovek méně než v sousedním Středočeském kraji. Ten se tak v celorepublikovém porovnání umístil na první příčce v tabulce nehodovosti právě před metropolí a Moravskoslezským krajem.

Pražské dopravní nehody Počet nehod celkem 2021: 4 883

2022: 7 730

2023: 6 835 Při nehodách zemřelo 2021: 10 lidí

2022: 14 lidí

2023: 8 lidí Nehody s následky na životě a zdraví 2021: 624

2022: 818

2023: 850 Nehody pod vlivem alkoholu 2021: 185

2022: 216

2023: 178 Zdroj: PČR

Umírá se méně

Pozitivní je, že počet obětí na pražských komunikacích během prvních šesti měsíců 2023 klesl na osm oproti 14 ve shodném období uplynulého roku. A začátek prázdnin vypadá podle prvních policejních dat podobně optimisticky. „Podle dlouhodobých statistik je letošní počet červencových úmrtí druhý nejnižší od vzniku samostatné České republiky,“ potvrdil pozitivní trend Jiří Zlý, šéf republikové dopravní policie.

Zatím nejvíce nehodovým dnem bylo letos v Praze pondělí 19. června. Na konci tohoto dne si dopravní policisté zanesli do evidence 71 kolizí s dvěma těžce a 12 lehce zraněnými a škodou dosahující takřka sedmi milionů korun. Pro srovnání – deštivý den, třeba 8. srpen, přinesl podle databáze 52 nehod s 11 lehce zraněnými.

Nebezpečné úseky

K nejrizikovějším místům jak podle počtu zraněných, tak počtu dopravních nehod tradičně patří centrum metropole. Jde například o Wilsonovu ulici mezi Hlávkovým mostem a křižovatkou U Bulhara. Během šesti měsíců tu statistiky registrují 135 nehod. Na opačném břehu Vltavy se nejčastěji bourá v oblasti mezi Jiráskovým mostem a ulicemi Nábřežní a Plzeňská. Letos za první pololetí se v této části Smíchova stalo 127 kolizí.

„Na počtu dopravních nehod se nejvýrazněji podílí nesprávný způsob jízdy, a to až u 70 procent střetů,“ shrnují příčiny dopravní analytici. V případě nesprávného způsobu jízdy jde nejčastěji o vyhýbání se bez dostatečného bočního odstupu, nesprávné přejíždění mezi pruhy a chyby při otáčení či couvání. Pod pojmem nevěnování se plně řízení vozidla se skrývá prakticky vše, co by šoféři za volantem dělat neměli – telefonování, psaní zpráv, hledání v navigaci nebo nastavování klimatizace a podobně.

Za tragickou příčinu dopravních nehod lze označit nepřiměřenou rychlost, která se podílí na třetině smrtelných srážek. Nedání přednosti má na svědomí asi pětinu obětí.