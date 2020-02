David Černý navrhl most ve tvaru lokomotivy, spojí dva domy na Kolbence

V městská části Praha 9 by do dvou let mohl být k vidění nový originální most ve tvaru lokomotivy od Davida Černého. Měl by spojovat budovy v ulici Lihovarská poblíž Kolbenky. Umělec se nechal inspirovat vlakovým neštěstím v Paříži a dílo má připomínat průmyslovou historii. Hotový by podle radních mohl být do dvou let.