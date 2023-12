V Praze nejvíc zdraží voda a teplo, ceny elektřiny a plynu mají naopak klesat

Za vodu momentálně Pražané platí 128,18 koruny za metr krychlový. Od pondělí si ale připlatí za kubík skoro 17 korun, jelikož vedení města stanovilo novou cenu na 144,88 koruny. Pro rodinné rozpočty to znamená měsíčně 56 korun navíc za každého člena domácnosti.

Podle loni schválené strategie bude město až do roku 2028 zdražovat každoročně vodu o inflaci plus další dvě procenta, aby tak získalo prostředky potřebné pro obnovu infrastruktury. V dalších letech už jen o inflaci.

„Predikce České národní banky momentálně hovoří o jedenáctiprocentní inflaci. Úsporou nákladů na straně Pražských vodovodů a kanalizací se nicméně podařilo městské společnosti vygenerovat dostatek prostředků na obnovu, díky čemuž může město zvyšovat ceny jen o samotnou inflaci, tedy bez těch dvou procent,“ sděluje pražský radní pro infrastrukturu Michal Hroza (TOP 09).

Zdražení od příštího roku nicméně i tak dosáhne 13 procent, jelikož se vinou konsolidačního balíčku zvýší DPH v případě pitné vody z 10 procent na 12. Obdobné zvýšení daně čeká také teplo a nad rámec toho Pražská teplárenská ohlásila zdražení o šest procent.

„Skupina Veolia musí zohledňovat vývoj cen paliv, emisních povolenek, zvyšování nákladů na provoz i údržbu, vysokou míru inflace a aktuálně také nárůst regulovaných složek cen energií. Přesto Pražská teplárenská navýší cenu tepla ve srovnání s mírou inflace méně,“ uvádí společnost.

Levnější elektřina než loni

Ceny elektřiny a plynu v letošním roce po prodělaném šoku způsobeném invazí Ruska na Ukrajinu výrazně klesaly.

Pražská energetika (PRE) například naposledy zlevnila v září, a to o dvacet procent. Samotná společnost v současné době nemá v plánu zdražovat, do spotřebitelských cen se nicméně promítne vyšší takzvaná regulovaná cena energií. Ani to by ale nemělo ve většině případů znamenat velký skok.

„Pokud vezmeme v potaz zvýšení ceny regulované složky a započteme efekt nedávného snížení ceny silové elektřiny, pro největší skupinu našich zákazníků se sazbou D02d pak dojde v lednu 2024 ve srovnání s lednem 2023 k drobnému poklesu celkové ceny elektřiny v průměru o tři procenta. V platbě měsíčních záloh půjde v průměru o pokles o 40 korun,“ vypočítává mluvčí PRE Karel Hanzelka.

Pražané šetří víc plynem než vodou

Energetická krize způsobená vpádem ruských vojsk na Ukrajinu a následné zdražení plynu a elektřiny přivedly Pražany k tomu, že těmito komoditami šetřili. V minulé topné sezoně například oproti pětiletému průměru spotřebovali o 130 milionů kubíků plynu méně. Tolik zhruba uveze jeden tanker, který pomáhá dopravit plyn do Čech ze Spojených států.

Pro Prahu minulá topná sezona znamenala jednu z nejnižších spotřeb plynu od roku 1996, kdy se začaly vést statistiky. Oproti tomu spotřeba vody se i přes stále se zvyšující ceny v hlavním městě nemění. V loňském roce každý Pražan spotřeboval průměrně za den 111 litrů vody, což je sice o dva litry méně než rok předtím, ale stále nejvíc ze všech krajů. Celostátní průměr byl totiž jen 89 litrů.

Konec zastropování cen energií

S letošním rokem také končí vládní zastropování cen energií. Podle Hanzelky ale zastropované ceny už platí lidé pouze v případě 230 odběrných míst. PRE má pro ně již připravené nové smlouvy, nicméně podle mluvčího se společnosti nedaří klienty kontaktovat.

Výraznější cenový skok čeká menšinu zákazníků, která má zafixované ceny ještě z doby před energetickou krizí a fixace jim skončí.

„Celkem máme v případě elektřiny přes 700 tisíc odběrných míst z řad domácností a drobných podnikatelů. Z toho přibližně pět tisíc odběrných míst má zafixovánu cenu z roku 2021 a tato fixace na konci letošního roku končí. Máme pro tyto zákazníky připraveny nové, aktuální ceníky, samozřejmě již pod úrovní cenového stropu,“ dodává Hanzelka.

Ceny plynu v Praze se po posledním zlevnění v září dostaly blízko těm předkrizovým. Megawatthodina od Pražské plynárenské v tuto chvíli ještě stojí 1 379 korun. Před válkou na Ukrajině stálo stejné množství plynu o něco méně než tisíc korun. Po započtení inflace je tak cenový rozdíl minimální.

„Nevylučujeme zlevňování“

„V letošním roce jsme cenu již třikrát snižovali, aktuálně se rozhodně nechystáme ceny zvyšovat, po Novém roce naopak nevylučujeme další snížení. Končící cenový strop ze strany státu se našich zákazníků nedotkne, protože již delší dobu, v důsledku zmíněného snižování ceny, na něm zákazníky nemáme,“ informuje mluvčí Pražské plynárenské Miroslav Vránek.

Změny ohledně regulované složky by podle Vránka mohly výslednou cenu pro spotřebitele zvýšit o devět procent. To by ale mohlo kompenzovat případné snížení cen ze strany Pražské plynárenské.