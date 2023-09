Aut je skoro jako Pražanů. Řidiči potřebují trasy mimo centrum, míní expert

Podle nejnovějších údajů Technické správy komunikací (TSK) hlavní město za loňský rok překonalo hranici jednoho a čtvrt milionu registrovaných vozidel. Majitelé jich meziročně přihlásili dalších 40 tisíc. Většinu z toho, těsně nad milionem, tvoří osobní auta.

Celkový počet vozů v ulicích sice může zkreslovat fakt, že v hlavním městě do registru často přihlašují auta velké firmy a státní podniky, které s nimi potom jezdí jinde v regionech, ale přesto je do budoucna další zvyšování počtu vozidel neudržitelné. Kromě aut vlastněných obyvateli totiž do metropole podle náměstka primátora pro dopravu Zdeňka Hřiba (Piráti) dojíždí dalších 300 tisíc aut.

Trojnásobek aut

„Jen za posledních třicet let se počet aut ve městě ztrojnásobil. Pokud budeme počítat celkově motorová vozidla, vychází téměř jedno vozidlo na Pražana včetně nemluvňat,“ uvedl Hřib.

„Pražské ulice mají omezenou prostorovou kapacitu, ať už při průjezdu, nebo z hlediska parkování. Nárůst intenzity automobilové dopravy ve stávajícím trendu je proto dlouhodobě neudržitelný,“ míní náměstek primátora.

S tím souhlasí i dopravní expert a bývalý ředitel BESIP Roman Budský. „Začíná to být velký problém, stačí se podívat na provoz v čase dopravních špiček, kdy se jezdí opravdu krokem,“ řekl MF DNES Budský.

Podle něho se ovšem situace v nejbližší době příliš nezmění. „Individuální dopravu hned tak nenahradíme, můžeme mít kvalitní hromadnou dopravu, mnoho lidí může chodit pěšky, využívat sdílená jízdní kola, ale auto je auto, které vám umožní jízdu od dveří ke dveřím, bez omezení,“ vysvětluje Budský.

Míní, že především je potřeba dostavět dopravní infrastrukturu, zejména dokončit Pražský okruh. Celá řada aut by totiž do centra vůbec zajíždět nemusela. „Tranzitní doprava nemá kudy jinudy protékat. Vidíme, že Jižní spojka stojí, další přivaděče stojí, především jsou plné kamionů. Určitě by tam nejraději nestály, kdyby jim někdo nabídl alternativní trasu kolem Prahy,“ upozorňuje Budský.

O Pražském okruhu ale politici mluví už desítky let. Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) v červnu uvedl, že Krajský úřad Jihočeského kraje potvrdil právní moc územního rozhodnutí na připravovanou novou část mezi Běchovicemi a dálnicí D1. „Jedná se o důležitý krok směrem k výstavbě tohoto klíčového dálničního úseku. Před námi je ale stále ještě hodně práce,“ uvedl Kupka.

Nejvytíženější úseky 1. Barrandovský most –

139 000 aut 2. Jižní spojka v úseku Chodovská – V Korytech – 129 000 aut 3. Jižní spojka v úseku 5. května – Vídeňská –

128 000 aut 4. Strakonická v úseku Dobříšská – Barrandovský most – 124 000 aut 5. Jižní spojka v úseku Průběžná – V Korytech – 121 000 aut Pozn.: Počet vozidel v daném úseku za 24 hodin. Zdroj: TSK Praha

Pracujte z domova

Podle Hřiba je nutné snižovat poptávku po automobilové dopravě. „Ať už větším podílem online práce z prostředí homeofficu, pokud je to možné, nebo díky tvorbě měst krátkých vzdáleností, kde má člověk všechno po ruce, i když jde třeba jen pěšky,“ dodal Hřib.

Roman Budský upozorňuje, že nezbytné je co nejvíce podporovat využití veřejné dopravy, která dokáže rychle a pohodlně přepravit velké množství lidí, aniž by zahlcovala ulice a parkoviště. I tady má ale hlavní město ještě nedostatky v porovnání s jinými světovými metropolemi.

„Například v Moskvě postavili sítě železničních rychlodrah, které sváží lidi do centra, aniž by museli jezdit auty. V Paříži zase mají vysokorychlostní železnici, díky tomu mnoho lidí přestalo jezdit autem, protože se dostanou vlakem za pár desítek minut do centra i z periferií vzdálených 200 až 300 kilometrů,“ upozorňuje Budský.

Praha má podle něho alespoň jednu z nejkvalitnějších hromadných doprav uvnitř města na světě. „Cestující je ale třeba motivovat dostatkem záchytných parkovišť a například snižováním ceny jízdného v MHD, jako to zkoušejí v Lucemburku,“ dodal odborník na dopravu.

Zlevňování hromadné dopravy se ovšem neplánuje, naopak třeba Středočeský kraj, který ve spolupráci s Prahou provozuje integrovanou dopravu, letos zdražoval. V hlavním městě zůstalo jízdné prozatím stejné.