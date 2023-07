Praha 9 představila novou základní školu, je největší za posledních 25 let

Na 170 žáků nastoupí zatím jen do ročníků prvního stupně. „Zájem rodičů je velký. Tři třídy prvního ročníku jsme naplnili, druhou, třetí a čtvrtou třídu jsme převedli ze Základní školy Na Balabence,“ říká starosta Prahy 9 Tomáš Portlík (ODS).

Část školy však zůstane prázdná. Radnice tak prostory nabídne středním školám, které zde budou moci působit čtyři roky, dokud nové „základce“ nedorostou vlastní žáci.

Stavby nových ZŠ v Praze Pražské radnice připravují v současnosti celkem 141 projektů v oblasti školství, z toho je 70 škol mateřských a 71 základních.

77 procent projektů počítá s výstavbou nové školy, 14 procent chce přístavbu a osm procent plánuje dostavbu.

Všechny projekty by měly rozšířit kapacitu metropolitního školství o 27 318 míst ve školách.

Největší počet projektů je ve fázi projektové přípravy, stavební povolení má 17 procent projektů.

Odhad ceny všech nových staveb se pohybuje okolo 27 miliard korun, městské části mají v tuto chvíli zajištěno jen 2,4 miliardy. Zdroj: IPR Praha

Do budovy stavebníci vměstnali 15 kmenových tříd pro první stupeň, osm pro druhý. Dále jsou zde odborné učebny a přípravná třída. V areálu se nacházejí také tři třídy školky pro 75 dětí.

„Tyto místnosti jsou naprojektované do sektorů tak, že v každé z nich mohou děti trávit čas, spát i jíst. Mají také přístup na venkovní hřiště,“ vysvětluje Stanislav Goller, vedoucí odboru správy majetku Prahy 9.

Stavba stála 570 milionů korun, což v přepočtu na dítě vychází na 650 tisíc. To je podle starosty úspěch. Návrhy nových škol se podle něj totiž v současnosti šplhají přes jednu miliardu.

„Stojí na 3 300 metrech čtverečních, což je vlastně taková větší zahrada. Na tento prostor jsme museli všechno naskládat. Tělocvičnu tak architekt zasunul do svahu, jednu ze střech jsme využili pro hřiště,“ říká starosta. Dodává, že část střech se dá využít pro venkovní výuku, další část kryje zeleň. Pod budovou se také nachází parkoviště pro 40 aut.

Zatím jen pobočka

Škola však zatím nebude mít vlastní vedení. „Otevřít Elektru jako samostatný školský subjekt od letošního září nám legislativa a administrativa zatím neumožňuje,“ říká předsedkyně školské komise Prahy 9 Renata Portlíková (ODS). „Vytvořili jsme proto z Elektry detašované pracoviště Základní školy Novoborská,“ upřesňuje.

V září 2024 se pak škola stane svébytným subjektem. „V souvislosti s tím musíme také vypsat výběrové řízení na pozici nového ředitele,“ doplňuje Tereza Štaubrová, radní Prahy 9 pro školství (za ODS) a zároveň ředitelka ZŠ Novoborská.

Podle ní většina pedagogů přejde prozatím z její školy, některé přijala ve výběrovém řízení. „Ještě by se nám hodil jeden vychovatel, protože zde budeme mít i pět skupin školní družiny. Ale zvládneme to i bez něj,“ komentuje Štaubrová.

Rozšířený kampus

Na pozemcích sousedících se školou, které radnice získala od České pošty, plánuje Praha 9 další výstavbu. „Chceme zde další pavilon se střední školou a pokračováním druhého stupně. Vznikl by tak v Praze unikátní kampus pro třístupňové vzdělání,“ dodává starosta. Hotovo by chtěl mít do šesti let.

Záměr základní a střední školy v jedné budově kvituje i pražský radní pro oblast školství Antonín Klecanda (STAN). „Nahrává tomu fakt, že učitelé druhého stupně mají většinou i aprobaci pro střední školy,“ vysvětluje.

Podobný postup by chtěl uplatnit i ve škole, která nyní vzniká v Šeberově. Kromě toho má podle Klecandy Praha připravené projekty na výstavbu základních škol v dalších částech Prahy. „Stavební povolení mají už například v Březiněvsi, Kolovratech, v Praze 5 nebo 12,“ doplňuje.

Výstavba základních škol podle Klecandy pomůže i přetíženosti těch středních. „Mnoho městských částí pronajalo své budovy městu na zřízení středních škol. Jak demografická křivka roste, potřebují tyto budovy zpátky,“ míní.

Podle Klecandy je projekt školy Elektra prvním podobného rozsahu za posledních 25 let. „Poslední velkou školu stavěla Praha na Zličíně. Od té doby se kapacity řešily hlavně přístavbami,“ říká s tím, že je to však velmi málo.

„Když se podíváme, kolik v metropoli od devadesátých let přibylo bytové zástavby a obyvatel, je jasné, že kapacity jsou v tuto chvíli nedostatečné,“ uzavírá radní pro školství.