Kvůli přechodu magistrát zúžil víceproudou silnici. Praha 8 protestuje

Přechod mezi chodníkem a tramvajovým ostrůvkem je místem častých dopravních nehod. Vedení města zde nově změnilo dopravní značení – ve směru na Prosek křižuje přechod pouhý jeden pruh, do kterého se těsně před přechodem zužují původní dva. Praha 8 toto řešení kritizuje a oroduje místo toho za umístění semaforu.



„Světelně řízené křižovatky a přechody pro chodce patří k nejbezpečnějším. Navrhli jsme několik možných řešení, z nichž nejlepší dle našeho názoru je právě světelně řízený přechod semaforem, který by byl synchronizovaný se semaforem o 70 metrů dále v křižovatce Střelničná-Davídkova. To by nemělo dopady na plynulost dopravy,“ říká předseda Komise pro dopravu Prahy 8 Martin Jedlička (TOP 09).



Radnice: Je to aktivismus

„Kritizujeme aktivistický přístup náměstka primátora pro dopravu Scheinherra, kdy se neustálým zužováním dopravního prostoru zhoršuje plynulost dopravy,“ dodává Jedlička. Podle radního Prahy 8 pro dopravu Tomáše Slabihoudka (TOP 09) zvolil magistrát toto řešení zejména proto, že je oproti instalaci semaforu levnější variantou.

Kritiku Prahy 8 ale magistrát rezolutně odmítá a za zvoleným řešením si stojí. „Z dat víme, že tím nijak neomezíme automobilovou dopravu. Ve směru Prosek už teď stejně projíždí zhruba 95 procent vozidel jedním pruhem,“ říká náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě).

Zastupitelstvo Prahy 8 Scheinherra vyzývá k tomu, aby tímto způsobem do dopravy již nezasahoval, konkrétně aby pod záminkou například rozvoje cyklodopravy nebo zvýšení bezpečnosti nezhoršoval plynulost dopravy třeba právě ubíráním jízdních pruhů.



Na tom, že se jedná o úsek nebezpečný pro chodce, se oba tábory shodnou. Přechod křižuje celkem čtyři pruhy a k tomu ještě tramvajový pás. „Na tomto přechodu bylo od roku 2007 celkem 29 nehod v obou směrech. V 16 případech srážka s chodcem, kdy byl jeden usmrcen, čtyři těžce zraněni a jedenáct lehce. Poslední vážná nehoda se stala v únoru letošního roku, kdy žena skončila na 14 dní na jednotce intenzivní péče. Ve špičkách zde přechází 120 až 150 lidí za hodinu,“ vysvětluje Scheinherr.



Dodává, že projekt Bezpečné cesty do škol ZŠ Burešova vyhodnotil dané místo jako rizikové. Město zkoušelo přechod zabezpečit už v roce 2018, a to rovněž zúžením. Po pouhých čtyřech dnech ale přemalovalo pruhy zpět, zejména kvůli velkému počtu stížností ze strany Prahy 8.

Neshodnou se ani odborníci

Semafor i zúžení s sebou přinášejí výhody i nevýhody. Do jisté míry ale plynulost dopravy zhorší obě řešení. „Zkrácení přechodů do jednoho pruhu je funkční a levné řešení. Přímý směr pro auta je už stažený do jednoho pruhu na signalizovaných křižovatkách jak před přechodem, tak za ním, přičemž odbočení nejsou příliš významná,“ obhajuje současné řešení dopravní expert spolku AutoMat Vratislav Filler. Výhodu spatřuje také v rychlosti opatření oproti instalaci semaforu.

Naopak za lepší řešení považuje semafor dopravní expert z Týmu silniční bezpečnosti Roman Budský s tím, že zúžení se projeví na plynulosti dopravy vždy. Obává se také projíždějících tramvají. „Řada chodců, když uvidí, že vázne doprava, se bude snažit řidičům vyhovět a přechod rychle přeběhnout a tak se také může stát, že vběhnou přímo pod projíždějící tramvaj,“ varuje. Dodává také, že by absence semaforu mohla vést k tomu, že jednotlivě přecházející chodci budou proud aut zas a znovu zastavovat, což dopravu stejně zbrzdí.

„Podstata rozhodování mezi jednopruhovým řešením a signalizací je nakonec hlavně v tom, zda se upřednostní, aby místo fungovalo lépe spíš pro chodce, nebo spíš pro řidiče. Tím se z odborné otázky stává politická, a proto jsou kolem toho jednoho přechodu takové spory,“ uzavírá Filler.

Ucpaný sever metropole

Kvůli mnohým opravám a uzavírkám, které jsou v současné době v Praze velkým tématem, se severní část města na mnoha místech potýká s dopravními komplikacemi. Do konce listopadu bude oboustranně uzavřená část Prosecké ulice, která je jednou z hlavních severních komunikací. Vinou této uzavírky je mnohem vytíženější Zenklova ulice, která opakovaně kolabuje.

Koncem tohoto týdne by měla být opět průjezdná Tupolevova ulice v Letňanech. O kousek vedle by už tento týden měla být oboustranně průjezdná ulice Veselská, a to jedním pruhem v každém směru. Těžké chvíle tam zažili řidiči začátkem září, kdy zůstali vinou zácpy de facto uvěznění na parkovišti OC Letňany. Situaci musela narychlo řešit Technická správa komunikací zpřístupněním jednoho pruhu z obchodního centra směrem na D8.

K tomu všemu čeká dle vyjádření magistrátu oprava i Argentinskou ulici, kde je už nyní mnohem hustší provoz, protože za mostem Barikádníků přišla o jeden pruh na úkor výjezdu z Blanky.