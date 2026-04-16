„Prahy 7 se mimořádně negativně dotkne zrušení linky 14,“ uvedla Praha 7 v příspěvku na sociální síti a oznámila vznik Petice za návrat tramvaje 14. Tato iniciativa „bojuje za zlepšení dopravní obslužnosti Holešovic“ a zachování přímého spoje s centrem přes Masarykovo nádraží, popřípadě zavedení adekvátní náhradní dopravy přes Štvanici.
Tramvajová linka 14 bude do změn, které souvisejí s otevřením spojovnice na Václavském náměstí, úplně zrušena a o její trasu se postarají nová linka 34 a prodloužená linka 24.
Linka 34 bude začínat v zastávce Bílá labuť a pojede přes Náměstí republiky, Dlouhou třídu, Strossmayerovo náměstí a Vltavskou až na Nádraží Holešovice. Zde se změní na linku 6 a pojede po její běžné trase. Linka 24 nahradí linku 14 od Náměstí Bratří Synků, odkud zamíří na Spořilov. Tento jízdní řád bude nově platit celodenně a celotýdenně.
„S touto změnou Praha 7 dlouhodobě nesouhlasí. Městská část opakovaně jednala s organizací ROPID, Dopravním podnikem i hlavním městem Prahou o řešení situace, která významně zhorší dopravní obslužnost na našem území,“ píše se v příspěvku.
Spoje do centra nechybí?
„Nová situace v Holešovicích vyvolala zásadní problémy pro cestující na Praze 1, 2, 4 a 10,“ odpověděl náměstek ředitele společnosti ROPID Martin Šubrt na dotaz, proč došlo ke zrušení linky 14. Odkazoval se na změny, které byly provedeny v důsledku uzavírky Libeňského mostu.
„Bylo hledáno řešení, jak zachovat pravidelné linky 1 a 25 okolo Holešovic, ale zrušit propojení dlouhých linek 6 a 14. Nově je tak linka 14 zrušena a vzniká dočasná linka 34,“ sdělil a vyjádřil nesouhlasil se stanoviskem petice.
„Holešovicím neubývá ani jeden spoj, přímé spojení do centra je z Holešovic samozřejmě nadále zajištěno, jen trasou přes Výstaviště. A linka 34 jede rovněž do centra na Náměstí Republiky a Bílou labuť, kde nabízí přestupy na všechny další linky jedoucí přes centrum,“ uzavřel.
Náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek chápe, že zástupci Prahy 7 si přejí rychlé spojení z Holešovic k nejbližší stanici na trase metra B, ale v souvislosti s dílčími opravami Hlávkova mostu nepokládá ještě větší množství tramvajových linek za vhodné.
„Chápeme, že snížení frekvence spojů může snížit pohodlí cestujících. Jedná se však o dočasné omezení. Usilujeme o opětovné navýšení frekvence spojů od podzimu letošního roku,“ uvedl pro iDNES.cz.
V sobotu 18. dubna se Dvorecký most otevře pro pravidelný provoz tramvají a autobusů, které přinesou nové spojení mezi oběma břehy Vltavy. Změny v souvislosti s otevřením mostu se nedotknou akorát tramvajových linek 3 a 17.