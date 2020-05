Opozice zpochybňuje opravu radnice Prahy 10, může prý stát stejně jako nová

O tom, že budova radnice Prahy 10 ve Vršovické ulici je v havarijním stavu, se hovoří už několik let. A problém, co s chátrajícím úřadem, řešilo už nejedno vedení městské části.

Aktuální koalice pod vedením senátorky a starostky Renaty Chmelové (Vlasta) pracuje s projektem, že budova ze 70. let bude kompletně zrekonstruována na moderní a nízkoenergetickou stavbu.

Tamní opozici se ovšem nezamlouvá, že s ní vedení radnice projekt neprojednává a že by podle jejích propočtů měla rekonstrukce vyjít na více než miliardu korun. Na pondělním zasedání zastupitelstva tak politici z opozičního ANO navrhli projednání bodu, v němž požadovali zastavení podle nich megalomanské rekonstrukce.

Zařazení bodu na program zastupitelstva ovšem v hlasování neuspělo. „Koalice nám návrhy shodila ze stolu, čili nám je neumožnila projednat,“ říká předsedkyně klubu ANO Radmila Kleslová. „Tisky jsme navrhli jenom my s tím, že při hlasování je TOP 09 i Starostové pro Prahu podpořili,“ doplňuje.

„Rozhodlo minulé vedení“

O zadání rekonstrukce bylo ovšem podle starostky Chmelové rozhodnuto už v minulém volebním období za starosty Vladimíra Nováka.

„My už se řídíme usnesením na zpracovatele projektové dokumentace rekonstrukce radnice, na kterého se vyhlásilo výběrové řízení a bylo to ještě předtím, než jsme byli ve vedení. Následně se za nás vybral dodavatel projektu,“ uvádí Chmelová.

„Neumím si představit, že bez jakéhokoli projednání, by se najednou na zastupitelstvu, mělo toto všechno zrušit, to právně není absolutně možné. Je to opravdu nerelevantní požadavek. Není možné zastavit něco, co probíhá a na co jsou uzavřeny smlouvy,“ popisuje Chmelová. „Jinými slovy, je to opoziční politika hnutí ANO,“ myslí si starostka.

Rekonstrukce radnice je podle starostky nyní ve fázi, kdy se dokončuje projekt, je podaná žádost o dotaci u Státního fondu pro životní prostředí s ohledem na energetickou úspornost a také o bezúročnou půjčku půl miliardy korun od hlavního města. Kolik přesně bude rekonstrukce stát, zatím vyčísleno není. Opoziční strany odhadují, že rozsáhlá rekonstrukce budovy přesáhne miliardu korun.

Podle Chmelové je známá zatím jen cena projektu. „Cena projektu je jasná, protože se vysoutěžila, a je to kolem 45 milionů. Co není jasné, je, kolik bude přesně stát vlastní rekonstrukce,“ uvádí. „Je normální, že se udělá projekt a v něm se stanoví cena, na kterou se bude soutěžit dodavatel,“ doplňuje. Projekt by měl být hotov po létě a odhadovaná cena rekonstrukce se podle starostky pohybuje mezi sedmi až osmi sty miliony korun.

Opozice namítá, že dřívější projekt – vystavit novou radnici na jiném místě – byl vyčíslen včetně pozemku na 775 milionů bez DPH. Proti tomu se ovšem tehdy postavili politici z aktuálního vedení radnice včetně nynější starostky Chmelové.

„Je s podivem, že paní Chmelovou do jejích funkcí vynesla kampaň Stop miliardové radnici a teď připravuje rekonstrukci, která tuto částku přesáhne,“ říká Ivana Cabrnochová, předsedkyně opozičního zastupitelského klubu Starostové pro Prahu – Zelená pro Desítku.

Starostka: Dostaneme dotaci

Podle Chmelové dřívější návrh z roku 2014 dosahoval k miliardě a od té doby stouply stavební práce o třicet procent. „Co je ale podstatné, městská část nezaplatí tuto částku, protože tím, že to uděláme jako energeticky úspornou budovu, tak můžeme získat dotace v řádech stovek milionů,“ podotýká Chmelová.

Podle Kleslové si vedení radnice nechalo vypracovat studii porovnávající rekonstrukci stávající budovy s výstavbou nové. Výsledky si ale prý nechalo pro sebe.

„Starostka Chmelová záměrně zamlčela závěr studie společnosti Landia Management, s. r. o., který potvrdil, že rekonstrukce stávající budovy Vlasta vychází o více než 100 milionů dráž než výstavba nové moderní radnice,“ tvrdí Kleslová, která dříve výstavbu nové budovy radnice navrhovala.

Cena ovšem není to jediné, co opozici vadí. Podle ní koalice o přestavbě radnice nekomunikuje. „TOP 09 nejsou sdělovány aktuální informace o tom, jak bude radnice nakonec vypadat a kolik bude stát,“ uvádí předseda zastupitelského klubu TOP 09 Tomáš Pek.

„Jednotliví zastupitelé neobdrželi žádnou studii či rozpracovanou dokumentaci nebo projekt. Jen z usnesení rady víme, že dochází ke změnám, které nikde v plénu projednány nebyly,“ říká Pek. Podle Chmelové mají všichni zastupitelé veškerý přístup k informacím.

Opozici vadí možné zadlužení

Kromě toho TOP 09 také vadí, že si chce vedení městské části část prostředků půjčit. „Doposud není známa částka, kolik by měla radnice stát, projekt ani kontrolní rozpočet či alespoň propočet vyhotoven zjevně nebyl, ale už má koaliční vedení tu drzost žádat hlavní město o půjčku,“ kritizuje Pek.

Chmelová oponuje. „Vzhledem k tomu, jak se tady hospodařilo, na čemž se podílely předchozí vlády, tak jsme v silném deficitu,“ uvádí. „Budova je v havarijním stavu a už nevydrží. Roky do ní předchozí vedení nedala téměř ani korunu a nechala ji zchátrat,“ upozorňuje. Finanční výpomoc od magistrátu je podle ní běžná a ucházejí se o ni i další městské části.

Podle Cabrnochové ale předala minulá koalice, které byli součástí, na účtech městské části Praha 10 miliardu a čtvrt. „Tedy dostatečně velké finanční prostředky,“ uvádí. Dodává, že zásadně nesouhlasí s tím, aby vládní koalice v Praze 10 zadlužila městskou část na 25 let.

Mimo to přijde opozici nevýhodné, že po dobu rekonstrukce, se bude muset celý úřad dočasně přestěhovat a pronajmout prostory. To by mělo vyjít na zhruba 170 milionů korun. Původní záměr byl, že se bude rekonstruovat za provozu, to vedení nakonec změnilo a rozhodlo o vystěhování s tím, že se rekonstrukce stihne za poloviční čas.