Parkovací zóny už se blíží do Prahy 10, lidi naštval pouhý den na námitky

Teprve loni zastupitelstvo Prahy 10 rozhodlo, že se v roce 2020 zóny rozšíří i tam. A tento týden v úterý radnice veřejnosti představila nejnovější návrh budoucí podoby a členění parkovacích zón.

Pokud s ním obyvatelé nesouhlasili, měli možnost poslat svoji připomínku. Jenže na to měli čas jen do následujícího dne. Kdo to za 24 hodin nestihl, nebo se to dozvěděl příliš pozdě, měl smůlu.

Navíc ti, kteří se rozhodli vyjádřit, se museli rozsahem vejít maximálně do 250 znaků včetně mezer, tedy jen do několika vět. Taková omezení se proto mnohým nelíbila.

„Dělá to na mě dojem, že to radnice tlačí a žádné připomínky už ani slyšet nechce,“ zlobí se Pavel Pražák, který v Praze 10 bydlí.

Podle něj by bylo adekvátní, kdyby městská část dala svým občanům alespoň týden na vyjádření. Sám sice stihl poslat svoji námitku, vtěsnat všechny své argumenty do vymezeného formuláře na webu radnice se mu ale nepodařilo.

A obdobná kritika se okamžitě začala objevovat i na sociálních sítích. Někteří pisatelé třeba přiznali, že své námitky rozepsali do více formulářů, nebo je rovnou poslali bez omezení mailem na radnici.

Praha 10 ale odmítá, že by svým občanům nedala dostatek prostoru. A hájí se tím, že možnost vyjádřit se k podobě zón měli už dříve.

„V první fázi jsme před několika měsíci zapracovali asi osmdesát připomínek od občanů a potom ještě dalších 168. Teď se jednalo až o poslední kolo,“ tvrdí místostarosta Prahy 10 pro dopravu Martin Sekal (ODS). Nynější možnost podle něj měla pouze nahradit veřejné projednání návrhu, které se mělo uskutečnit v březnu. Padlo kvůli koronaviru.

Pavel Pražák sice uznává, že ti, kteří se hlouběji zajímají o dění na radnici, mohli mít příležitosti vyjádřit se už i dříve. První plošná výzva všem obyvatelům Prahy 10 ale podle něj přišla až teď.

Více modrých zón na úkor fialových, chtějí lidé

Obyvatelé Prahy 10 ve svých připomínkách nejčastěji žádají, aby fialové smíšené zóny, kde mohou kromě místních krátkodobě za poplatek zaparkovat i návštěvníci, byly na řadě míst změněny na rezidentské modré zóny.

„Zejména když se hraje fotbal na Slavii, téměř celé Vršovice se zaplní cizími auty. Kdo tady bydlí, nemá šanci najít volné místo. Tento problém fialové zóny nevyřeší,“ je přesvědčen Pražák.

Obyvatelé Lvovské ulice se zase pro MF DNES vyjádřili, že fialové zóny k nim přivedou zvýšenou dopravu a jejich klidové oblasti s komunitní zahrádkou bude konec.

Podle místostarosty Sekala vyšla radnice občanům v mnoha případech vstříc a zóny v aktuálním návrhu nechala přemalovat více „namodro“. A k dalším úpravám může přikročit na základě nyní došlých připomínek.

Radnice by je měla všechny vypořádat do 12. května, výslednou podobu návrhu pak musí ještě schválit jak Praha 10, tak magistrát, který je zřizovatelem parkovacích zón v hlavním městě.

V první etapě mají zóny v Praze 10 začít platit od 24. srpna ve Vršovicích a na Vinohradech, od října ve Strašnicích a ještě o měsíc později i v Malešicích.