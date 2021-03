Rybářský domeček už rok hledá využití, zájem o pronájem mají nejen skauti

Rada městské části Praha 1 chce Skautskému institutu svěřit objekt do užívání. Proti návrhu se však staví opozice. Té vadí, že současné vedení městské části zastavilo předchozí výběrové řízení a chce bez soutěže pronajmout objekt skautům. Dům stojící na prestižní adrese v centru města kvůli nekonečným politickým i společenským debatám už čtyři roky chátrá.

Rybářský domeček, oficiálně nazývaný Michnovský letohrádek, potřebuje opravu. Budova však není podle radnice Prahy 1 v tak špatném stavu, jak se dříve uvádělo, a s menšími úpravami je možné ji začít používat téměř okamžitě.

„Kromě dílčích oprav podlah nebo dveří nebyla zásadní rekonstrukce nutná. V budoucnosti každopádně počítáme například s renovací střechy,“ uvedl k aktuální kondici objektu radní Michal Caban (Iniciativa občanů).

Prostor pro skauty

Vedení Prahy 1 chce zatím objekt na dva roky propůjčit Skautskému institutu, který by se o budovu staral a otevřel zde komunitní a kulturní centrum. „Počítáme a jdeme do toho s tím, že je to na dva roky,“ říká ředitel Skautského institutu Miloš Říha.

Michnovský letohrádek Michnovský letohrádek, místními nazývaný Rybářský domeček, stojí nedaleko Sovových mlýnů. Svou přezdívku získal podle toho, že v něm dříve sídlil Český rybářský svaz, který v přízemí také provozoval rybí restauraci.

Původně renesanční dům byl nejprve přestavěn v době raného baroka a v polovině 19. století v klasicistním slohu. Podle stránek Národního památkového ústavu je budova od roku 1958 památkově chráněna.

Dům je známý také z filmu Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, který se v něm natáčel. Ve snímku si zahráli herci jako Vladimír Menšík, Libuše Šafránková nebo Jaromír Hanzlík.

Pronájem domku řeší městská část Praha 1 od roku 2017, kdy bylo vypsáno první výběrové řízení. Na vítězi se tehdejší rada města kolem starosty Oldřicha Lomeckého (TOP 09) neshodla.

„Dům jsme procházeli a je tam sada úprav, které potřebujeme udělat. Ale nejsou to velké rekonstrukce. Například přerovnání střešní krytiny, aby do objektu neteklo, nebo instalace tepelného kotle,“ vysvětluje Říha. Podle něj nejde o velké investice do objektu. O dlouhodobém využití budovy a její případné celkové rekonstrukci radnice ještě jedná.

V rámci projektu, který institut v září minulého roku podal na radnici, mají skauti kromě komunitního centra v plánu nabízet v Rybářském domečku také workshopy a sály určené pro přednášky, konference či porady. Místo by podle Říhy také mělo sloužit místním občanům.

„Toto vnímáme jako naprosto klíčové, protože jdeme do lokality, kde je bohatý spolkový život,“ říká ředitel. „Koncept jsme měli do jisté míry již rozmyšlený dříve a objevil se objekt, do kterého by se naše myšlenka velmi hodila,“ pokračuje Říha. „Proto jsme vytvořili projektový záměr, který jsme poslali na Prahu 1. Předložili jsme ho radě a v tuto chvíli je to v jejích rukách,“ dodává k celé záležitosti skaut.

Nejasná budoucnost

Zda Rybářský domeček skončí v rukách Skautského institutu, není ovšem jisté. Rada městské části sice vyhlásila na konci ledna záměr, na jehož základě by měl objekt připadnout skautům. O provoz budovy však mezitím projevily zájem i jiné subjekty. Všechny nově podané projekty teď musí Praha 1 projednat.

„Přihlásily se dva komerční projekty, které se zúčastnily i předchozí soutěže. Neodpovídají záměru, který máme, ale budeme se jimi vážně zabývat,“ říká starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN). „Také máme jeden projekt od místních, který je podobný návrhu Skautského institutu,“ dodává starosta.

S postupem radnice nesouhlasí opozice, která kritizuje, že radní nevzali v potaz kvalitní návrhy od účastníků předchozího výběrového řízení. To bylo vypsáno v roce 2019 za minulého vedení Prahy 1.

Současná politická reprezentace posléze výběrové zřízení zrušila, protože nesouhlasila s podmínkami soutěže. Radním také vadil nedopracovaný stavebněhistorický průzkum. Po zrušení soutěže radnice plánovala vypsat nové řízení a mimo jiné slíbila projednání záměru s občany městské části pomocí participace. Ta minulý rok probíhala za pomoci anket a diskusí s obyvateli.

Komunikace městské části s občany však podle opozice nebyla dostatečná. „Participace, která proběhla, byla neúspěšná,“ říká opoziční zastupitel David Bodeček (Piráti). „Také jsem nepochopil, kdo rozhodl a přebírá odpovědnost za to, že záměr byl vypsán konkrétně pro jeden subjekt,“ dodává zastupitel.

Starosta Hejma však s kritikou opozice nesouhlasí. „Zareagovali jsme na potřeby místních, kteří se vyjádřili, že tam nechtějí komerční provoz. Přáli si, aby tam byla spolková aktivita, abys se tam mohli scházet. Proto jsme domeček jednoduše upravili, tak aby se dal rychle použít,“ uvádí starosta. „Konala se čtyři kola participačního jednání se spolky a z nich se nevyprofiloval nikdo, kdo by to byl schopný převzít. Takže jsme využili nabídky skautů,“ dodává Hejma.