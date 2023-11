Bylo to nedorozumění, tvrdí hospoda, kde neobsloužili Židy. Hrozí jí výpověď z nájmu

Incident se stal ve středu 25. října večer poté, co do oblíbeného malostranského výčepu přišla skupina lidí vyznávající židovskou víru. Přímým účastníkem potyčky se stala i žena, které se zastánci výčepního snažili sebrat telefon.

Z videa události je patrné, že hosté si chtěli objednat pivo, výčepní je však odmítl obsloužit se slovy „jděte všichni do haj*lu“. Poté gestikuloval směrem ke dveřím. Argumentoval jak nedostatkem místa, tak i nedalekou demonstrací, která v tu dobu probíhala. Ta však nebyla proizraelská, ale propalestinská.

„Naléváme jen usazeným hostům“

Podle majitele výčepu Zdeňka Haranta nešlo o rasismus, ale spíše o nedorozumění, sdělil redakci iDNES.cz. Sám u situace nebyl, informace má zprostředkované. Podle jeho názoru však média celou situaci „nafoukla“. „Když hosté přišli, tak jim výčepní řekl, že není místo,“ uvedl majitel s tím, že tak velkou skupinu nebylo v tu chvíli možné usadit ke stolu, protože je pivnice poměrně malá. „U výčepu je i cedule, která upozorňuje na to, že se nalévá pouze sedícím hostům,“ doplnil.

Podle informací redakce je však zcela obvyklé, že pivo u výčepu konzumují i stojící hosté. Některé hostinský může poté, co se někde uvolní místo, usadit. Není ale výjimečné, že tam lze stát i hodiny.

Redakci také upozornil na video na platformě X, kde Aaron Günsberger, provozovatel pražské košer restaurace, situaci popisuje. Sám však u incidentu rovnež nebyl, podle jeho slov jel do pivnice zjistit, co se vlastně stalo. Na videu uvedl, že situace opravdu nebyla tak závažná, jak se nejprve zdálo. „Nemá to s náboženstvím nic společného,“ dodal majitel pivnice, který událost s neurvalým výčepním označuje za uzavřenou.

Situaci nicméně začala řešit i městská část, ve které se podnik nachází. „Podobné chování je absolutně nepřijatelné, zejména ve světle situace, kdy je doslova celý svět otřesen brutálním, nelidským útokem teroristů z pásma Gazy na stát Izrael a povražděním mnoha jeho civilních obyvatel,“ uvedla starostka Prahy 1 Terezie Radoměřská. Městská část je totiž pronajímatelem prostoru, ve kterém výčep sídlí.

Incidentem se budou zabývat i příslušný výbor Zastupitelstva a komise Rady městské části. Cílem městské části je, aby provozovatel vyvodil důsledky z nevhodného chování personálu. „Pokud se uspokojivé reakce nedočkáme, budeme zvažovat vypovězení nájemní smlouvy,“ dodala starostka.