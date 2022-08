Vykoupit pozemky je efektivnější než vyvlastnění, míní pražský radní Chabr

„Nové koalici ale necháváme připravené třeba projekty pro výstavbu městských bytových domů,“ říká v rozhovoru pro MF DNES radní pro oblast správy majetku Jan Chabr (TOP 09).

Pražané bydlící v centru si stěžují, že výměna přístřešků na zastávkách MHD probíhá pomalu. Běží výměna dle plánu?

Výměna je komplikovaná historicky. Město mělo letitou smlouvu se soukromým provozovatelem. Zastávky nepatřily městu, ale soukromé společnosti JCDecaux. Platnost smlouvy skončila s úderem půlnoci 30. června 2021. Představa, že bychom přesně v ten moment z hodiny na hodinu vyměnili asi 800 přístřešků, je úsměvná. Je to technologicky nemožné. Proto jsme vytvořili dohodu, která – připouštím – ze začátku nabrala drobnější zpoždění. Vrátil se covid, následovala válka na Ukrajině, kvůli které měl dodavatel konstrukcí nových zastávek problémy s nedostatkem oceli. Nicméně do konce prázdnin bychom měli mít vyměněno více než polovinu zastávek. Daří se to se zpožděním a chápu, že pro spoustu občanů je to nepříjemné. My jsme ale nechtěli, aby lidé mokli. Zejména potom v zimních měsících. Věřím, že na podzim a v zimě budou domluvené dodávky splněny.

Materiálu je tedy dost a vy neočekáváte další komplikace?

V tuto chvíli ne. V rámci energetické a výrobní krize nemůže nikdo vyloučit, že se dodávky vlastního materiálu znovu zpozdí, ale nyní takové náznaky nemáme.

Zastávky vlastní město a reklamu na nich bude prodávat soukromý subjekt, který vzejde z výběrového řízení. Už se rozběhlo?

Základní parametry soutěže už jsou připravené. Čím dříve bude vypsaná, tím rychleji město díky zastávkám začne vydělávat peníze. Celá soutěž je nastavená tak, že si město může zvolit, zdali chce více vydělávat, nebo chce v ulicích méně reklamy. Za měsíc jsou komunální volby a bude na příštích zastupitelích, kterou z těchto variant zvolí. Můj názor je takový, že by se to mělo řídit aktuální ekonomickou situací města.

U majetku města zůstaneme. Jak se daří směna městského majetku se státem a naopak? Co se má vyměnit a proč?

Máme určité historické útrapy. Spočívají v tom, že majetek sloužící státu, třeba jako nemocnice nebo základny hasičů, vlastní Praha. Stát za to většinou neplatí nic nebo platí pouze symbolickou částku. Tím se komplikuje například rekonstrukce těch objektů. Město Praha nyní vlastní devět hasičských zbrojnic nebo nemocnici Bulovka a právě tyto objekty chceme se státem vyměnit. Rozumím tomu, že lidé jsou ze stavu Bulovky upřímně zděšeni. To je kvůli tomu, že půlka je státu a půlka města a my se dohadujeme, kdo má provést nákladné rekonstrukce. Je pravda, že nemocnice Bulovka platí městu 20 milionů korun ročně nájem, ale na opravy budou potřeba miliardy.

Co za Bulovku získáte?

Objekt v Hybernské ulici 2 a Karlínské kasárny. V kasárnách plánujeme studentské bydlení a zázemí. Dále získáme rozsáhlé pozemky na Bohdalci, kde může vzniknout zhruba 200 bytů.

Máte další příklady?

V další fázi proběhne směna pozemků ve vinohradské nemocnici. Nemocnice, respektive stát získá místo pro výstavbu nového traumacentra. Za to dostáváme krásnou klubovnu na Letenské pláni, bývalou nemocniční vilu v Říčanské ulici, kde vznikne objekt sociálně zdravotní služby, a do třetice objekt v ulici 28. pluku ve Vršovicích, který bude sloužit záchranné službě.

Směna zámku Veleslavín je jak daleko?

V září by měl být hotov finální návrh. Na Praze 6 chybějí školská zařízení, takže by část zámečku měla sloužit pro waldorfské vzdělávání. Vedle toho by tam mělo vzniknout kulturní centrum pro Prahu 6 a zařízení sociální péče. Stát od nás za Veleslavín získá Faustův dům, který je v areálu Všeobecné fakultní nemocnice na Karlově náměstí.

Zmínil jste hasičské zbrojnice. Proč je má vlastnit stát?

Protože hasičské záchranné sbory zřizuje ministerstvo vnitra. Logicky by se tak mělo starat i o majetek, který hasiči k výkonu své práce potřebují. Naopak je zase nesmysl, aby stát vlastnil pozemky pod koupalištěm Na Stírce. Tyhle historické nesmysly je třeba napravit.

Obdobná otázka: proč má město draze vykupovat pozemky a majetky? I na to si lidé stěžují...

Aby se město mohlo smysluplně rozvíjet, potřebujete pozemky. Vidíme to na příkladu Pražského okruhu. Investorem je sice stát, ale bez pozemků pro výstavbu se nehneme. Vykoupit pozemky je efektivnější než přistoupit k vyvlastňování, ten proces by byl velice dlouhý a nákladný. O nutnosti výkupu pozemků pro stavbu metra D snad ani nikdo nepochybuje. Tam jsme navíc připravili i investiční příležitosti pro město, vznikne nová čtvrť. Mohl bych pokračovat třeba výkupem pozemků pro tramvajové linky. Zkrátka není to tak, že by si město pořizovalo nový majetek zbytečně.

Čtyřleté funkční období je pro pro přípravu velkých projektů krátké. Co rozdělaného necháte příští koalici?

Třeba projekty pro výstavbu městských bytových domů, pro něž jsme už scelili pozemky. Nemusí na nich stavět výhradně město samotné, může budovat společně se soukromým partnerem a smysluplně na tom vydělat. Vykoupili jsme zmíněné pozemky pro klíčové stavby dopravní infrastruktury. Kromě metra D to je třeba rychlodráha na letiště. Dali jsme dohromady České vysoké učení technické s technologickými společnostmi a díky tomu na zchátralém strahovském stadionu může vzniknout vědeckotechnický hub, který dá vysokoškolákům i firmám zázemí pro spolupráci. Naproti jsou koleje, studenti tam už jsou. Zkrátka to opět dává smysl.