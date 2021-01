Město hledá místo pro lidi ze shořelé ubytovny, dohašovala se nová ohniska

V noci na Nový rok musely rodiny opustit budovu ubytovny bez svých osobních věcí. Pro čtyřicet obyvatel zajistil starosta obce Josef Viktora náhradní ubytování ve sportovní hale Klimeška, kam je převezl autobus vyjíždějící z Mladé Boleslavi.

O novém umístění postižených obyvatel jednalo v pondělí vedení města.

„Sportovní hala je klasické ubytovací zařízení, které slouží pro ubytování sportovců. Nemá ale dostatečnou kapacitu. Je to krizová věc, než najdeme náhradní ubytování. O tom jsme jednali celé dopoledne, částečně to pokryjeme my, částečně se domlouváme s dalšími ubytovateli, ale ještě to není dohodnuté,“ řekl místostarosta Kutné Hory Vít Šnajdr.

V úterý se může stěhovat zhruba 18 lidí. Město chce využít byty v dalších městských ubytovnách, má i nabídky od soukromníků, s nimi ještě bude jednat o podmínkách.



Z provizorních prostor by se všichni lidé měli podle starosty Josefa Viktory přestěhovat nejpozději do dvou týdnů, většina ale už dříve. „Děláme, co můžeme,“ uvedl starosta.

Hasiči se museli v pondělí ráno opět do Kutné Hory vrátit, kvůli dohašování nových ohnisek.

„Přijali jsme od policie oznámení o dalších dvou ohniscích, která již hasiči zlikvidovali. V současné chvíli je na místě vyšetřovatel. Příčina požáru se stále prošetřuje,“ uvedla mluvčí hasičů Tereza Fliegerová.

Případem se nadále zabývá policie. „Kriminalisté se případem požáru ubytovny intenzivně zabývají, vyhodnocují veškeré stopy. U mrtvé ženy byla nařízena soudní pitva,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Johnová.

K požáru ubytovny v Kutné Hoře vyjíždělo v pátek jedenáct jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Zásah probíhal až do sobotního odpoledne. Z budovy se evakuovalo 40 lidí. Při požáru zemřela žena, která se pravděpodobně nadýchala zplodin. Lehčí zranění pak utrpěli čtyři další lidé, mezi nimi tři děti. Škoda byla stanovena na deset milionů korun.