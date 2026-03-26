Hasiči likvidují požár v Michli. Uvnitř opuštěné budovy našli mrtvou ženu

V pražské Michli hasiči od rána zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v ulici Plynárenská.
„Kolem osmé hodiny ranní jsme požár lokalizovali. V současné době probíhá dohašování a rozebírání střechy,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.
Během zásahu hasiči spolu s policisty narazili na tragický nález. „Při dohašování požáru jsme našli ohořelé tělo ženy. Nyní zjišťujeme její totožnost a ve spolupráci s hasiči také příčinu požáru,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Hasiči nyní pokračují v likvidaci ohnisek a postupně rozebírají konstrukci střechy.
Doprava v místě zásahu není podle hasičů nijak omezena.