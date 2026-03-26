Hasiči likvidují požár v Michli. Uvnitř opuštěné budovy našli mrtvou ženu

  8:44,  aktualizováno  9:38
Při dohašování požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli našli hasiči ohořelé tělo ženy. Policie nyní zjišťuje její totožnost i příčinu požáru. Oheň se podařilo lokalizovat kolem osmé hodiny ranní, doprava v místě není omezena.

V pražské Michli hasiči od rána zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v ulici Plynárenská.

„Kolem osmé hodiny ranní jsme požár lokalizovali. V současné době probíhá dohašování a rozebírání střechy,“ sdělil redakci iDNES.cz mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl.

Hasiči zasahují u požáru střechy vybydlené budovy v pražské Michli (26. března 2026)
Během zásahu hasiči spolu s policisty narazili na tragický nález. „Při dohašování požáru jsme našli ohořelé tělo ženy. Nyní zjišťujeme její totožnost a ve spolupráci s hasiči také příčinu požáru,“ uvedl mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Hasiči nyní pokračují v likvidaci ohnisek a postupně rozebírají konstrukci střechy.

Doprava v místě zásahu není podle hasičů nijak omezena.

