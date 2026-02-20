Požár kamionu s papírem omezil provoz na D8 u Prahy, hašení potrvá delší dobu

Kvůli požáru nákladního vozidla je aktuálně uzavřená dálnice D8 na 3. kilometru ve směru na Prahu. Na místě začal hořet návěs kamiónu v odstavném pruhu. Nikdo se nezranil. Kamion převážel lisovaný papír v rolích, likvidace požáru tohoto materiálu podle hasičů obvykle trvá delší dobu. Dálnice bude uzavřená asi dvě hodiny, uvedli na síti X.

„Událost byla nahlášená krátce po půl osmé ráno. Z důvodu požáru a zásahu hasičů jsme uzavřeli komunikaci ve směru na Prahu,“ sdělil redakci iDNES.cz policejní mluvčí Pavel Truxa.

„Dostali jsme nahlášený požáru návěsu kamionu v plném rozsahu. Převážel lisovaný papír v rolích. Což není nebezpečné, ale velmi špatně se hasí a trvá to delší dobu,“ řekl k situaci mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.

„K uhašení je potřeba větší množství hasebních látek, v tomto případě vody,“ uvedli hasiči na síti X.

Podle předpokladu bude dálnice uzavřená asi dvě hodiny. Po dohašení se hasiči pokusí dálnici co nejdříve zprovoznit alespoň jedním pruhem.

Na místě zasahují profesionální hasiči z Kralup nad Vltavou společně s profesionálními hasiči podniku AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Dále k místu vyjely dobrovolné jednotky obcí Dolínek a Úžice.

