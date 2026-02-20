„Událost byla nahlášená krátce po půl osmé ráno. Z důvodu požáru a zásahu hasičů jsme uzavřeli komunikaci ve směru na Prahu,“ sdělil redakci iDNES.cz policejní mluvčí Pavel Truxa.
„Dostali jsme nahlášený požáru návěsu kamionu v plném rozsahu. Převážel lisovaný papír v rolích. Což není nebezpečné, ale velmi špatně se hasí a trvá to delší dobu,“ řekl k situaci mluvčí středočeských hasičů Jan Sýkora.
„K uhašení je potřeba větší množství hasebních látek, v tomto případě vody,“ uvedli hasiči na síti X.
Podle předpokladu bude dálnice uzavřená asi dvě hodiny. Po dohašení se hasiči pokusí dálnici co nejdříve zprovoznit alespoň jedním pruhem.
Na místě zasahují profesionální hasiči z Kralup nad Vltavou společně s profesionálními hasiči podniku AERO Vodochody AEROSPACE a.s. Dále k místu vyjely dobrovolné jednotky obcí Dolínek a Úžice.