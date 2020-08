U Jíloviště hořela lesní školka, v Ďáblicích pole. Požáry jsou pod kontrolou

„Požár jsme měli hlášený v 15:16. Hořela lesní školka v katastru obce Jíloviště či Černošice na Praze-západ, prakticky máme požár lokalizovaný a je pod kontrolou,“ řekl iDNES.cz mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

Na místo vyrazily tři jednotky hasičů se šesti vozidly. Hořelo na ploše 50 krát 30 metrů. Hasiči místo požáru stále prolévají vodou.

„Zatím je to bez zranění, výši škody zatím nevím, ale předpokládám, že když je to lesní školka, škoda by mohla vzniknout,“ dodal Svoboda.



Pražští hasiči vyjeli k požáru pole

V sobotu odpoledne vyjelo několik profesionálních a dobrovolných jednotek hasičů společně s Vojenskou jednotkou letiště Kbely také do Řepné ulice v Praze k požáru pole.



„V tuto chvíli má informaci o rozsahu. Požárem bylo spáleno pole o rozměru 300 x 1000 metrů. Velitel zásahu si pro jednu civilní osobu nechal zavolat zdravotnickou záchrannou službu,“ řekla iDNES.cz krajská mluvčí hasičů Kateřina Suchánská.

Na místo vyrazila záchranářská posádka. „Pečujeme o muže, který má popáleniny. Zatím nevím rozsah, je při vědomí, neměl by být v kritickém stavu,“ řekla iDNES.cz mluvčí záchranářů Jana Poštová.

Původní informace hovořily o tom, že hoří na poli o ploše 200 x 100 metrů. Hasiči zasahují pomocí 1 C proudu a tlakové vody. Hasí po obvodu požářiště, aby zamezili dalšímu šíření.

Pro Prahu stejně jako pro další kraje v severozápadní polovině Čech platí do odvolání upozornění meteorologů na nebezpečí vzniku požárů. Důvodem jsou vysoké teploty a trvající sucho. Pražský magistrát v reakci na to zakázal v hlavním městě rozdělávání ohňů na rizikových místech. Zapršet by mohlo až v neděli, kdy se podle meteorologů mají v Čechách a na západě Moravy ojediněle objevit silné bouřky.