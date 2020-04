Hasiči vyjeli k požáru bytu na Praze 3, pět lidí skončilo v nemocnici

O požáru se hasiči dozvěděli před půl jedenáctou v noci na sobotu. „Tři jednotky zasahují v ulici Táboritská u požáru bytu v obytném domě. Přes výškovou techniku jsme zachránili 5 osob, vnitřkem budovy pak evakuovali 15 lidí. Jednu osobu zachránila Policie ČR,“ uvedl před půlnocí krajský mluvčí hasičů Martin Kavka.

Záchranáři do nemocnic odvezli pět lidí ve věku 15 až 54 let, kteří se nadýchali kouře. „Transportujeme do Všeobecné fakultní nemocnice a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady celkem 5 lidí ve věku 15 - 54 let, kteří se nadýchali zplodin hoření. Všichni byli při vědomí, nikdo nebyl ohrožen na životě. Na místě jsme celkem vyšetřili na hladinu CO celkem 9 lidí,“ napsali záchranáři na svém twitterovém účtě.

Po dobu zásahu byla Táboritská ulice uzavřená, hasičská technika blokovala tramvajový provoz. Hasiči oheň hasili dvěma proudy, poté odvětrávali celý dům a zkontrolovali střechu.

Okolo 23:15 se obyvatelé domu mohli vrátit zpět do svých domovů. „Příčina a přesný rozsah škoda je předmětem dalšího šetření,“ dodal Kavka.