V pražských Vysočanech vzplálo vybavení bytu. Hasiči vyvedli čtyři lidi včetně dětí

  8:32
Ranní požár zachvátil přízemní byt domu v ulici Poděbradská v pražských Vysočanech. Na místo vyjely čtyři jednotky hasičů, kteří z objektu vyvedli čtyři lidi včetně dvou dětí. Podle prvního zjištění uvnitř vzplálo bytové vybavení.

Podle informací hasičů ze sociální sítě X vyjížděly v pátek v 5:40 na místo hasičské jednotky ze Satalic, Březiněvsi, Holešovic a Petřin. Hasiči požár uhasili za pomoci jednoho vodního proudu a následně byt odvětrali.

Z bytu v ulici Poděbradská hasiči zachránili čtyři lidi, z toho dvě děti, které následně předali do péče záchranné zdravotnické služby. Podle prvních informací v bytě hořelo vnitřní vybavení.

Na místo dorazila také posádka rychlé zdravotnické pomoci s inspektorem a speciál EVA. Záchranáři poskytli zázemí a základní prohlídku životních funkcí.

„Proběhlo měření životních funkcí a CO. U muže (cca 45) byly zjištěny nízké hodnoty CO. Po podpisu negativního reverzu byl ponechán na místě zásahu,“ uvedli záchranáři na sociální síti X.

