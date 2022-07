Za požárem alzheimer centra je nedbalost či závada, úmrtí způsobil kouř

Co bude s vyhořelým domovem dál? V požárem zasaženém Alzheimer centru v Roztokách nyní pokračují vyklízecí práce. Obnova poničené budovy má podle ředitele centra Radka Žádníka začít co nejdříve. „Podle statika jsou všechny nosné konstrukce objektu v pořádku. Bude se demolovat obvodové zdivo a příčky ve čtvrtém, nejvyšším podlaží,“ uvedl Žádník s tím, že trosky střechy již byly odklizeny. Nižší podlaží je pak třeba vysušit, vyčistit a případně řešit stav rozvodů. „Odhadujeme a doufáme, že bychom mohli domov znovu otevřít do jednoho roku,“ uvedl ředitel. „Máme od klientů i od zaměstnanců přání, abychom domov co nejdříve opravili, protože se budou chtít do Roztok vrátit. Tak pro to uděláme všechno, co bude možné,“ dodal Žádník.