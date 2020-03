Vedení Prahy zakázalo vstup do MHD bez zakrytého nosu a úst

„V pražské MHD už jen povinně se zakrytými ústy a nosem! Ať už máte zdravotnické roušky, vlastnoručně vyrobené roušky, nebo využijete třeba šálu, všechno je lepší než nic,“ napsal pražský primátor Zdeněk Hřib na Twitteru.

V Česku je akutní nedostatek roušek a respirátorů, které chybí i ve zdravotnictví.

Jako první zakázala vstup do autobusů lidem bez roušky firma ČSAD Autobusy České Budějovice. Podle pravidel jihočeského dopravce lze za roušku považovat jakoukoli ochranu úst od šátku po šálu.



Dopravní podnik (DPP) rozmístil do vestibulů metra zásobníky s dezinfekcí a zintenzivnil čištění vozů. Omezen byl zatím pouze provoz autobusů MHD, metro a tramvaje jezdí podle běžných jízdních řádů.

Kvůli ochraně řidičů byl také zrušen nástup předními dveřmi. Prostor u řidiče dělí od cestujících pásky, proto už u nich cestující nekoupí jízdenky. U příměstských autobusů podobná ochranná nařízení zatím neplatí.



Vláda kvůli šíření koronaviru zakázala s účinností od půlnoci na dnešek do 24. března 6:00 volný pohyb lidí po celé České republice. Zákaz se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení.