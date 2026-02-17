V pražských Holešovicích se porvala parta, jeden zraněný skončil v nemocnici

Zraněný byl okamžitě po příjezdu policistů ošetřen a následně byl odvezen záchranáři.
„Na místě chvilku policisté hledali pachatele, kterého našli. Nyní vše prostřetřují kriminalisté,“ popsala.
Podle dostupných informací se jednalo o lidi romské národnosti.
Záchranná služba po nahlášení na místo vyslala posádku s ošetřovateli, ale i s lékařem.
